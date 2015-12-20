DÜNYANIN 8. HARİKASI DENİZE İNDİ



MSC Cruises şirketinin, dünyanın sekizinci harikası olarak nitelenen gemisi MSC Meraviglia, Fransa’nın Le Havre limanında, Oscar ödüllü efsane aktris Sophia Loren’in isim anneliğini yaptığı törenle denize indi.

Merakla beklenen “Denize merhaba seremonisi” göz kamaştırıcı bir şekilde gerçekleşti ve MSC Meraviglia gemisinin sudaki hikayesi başladı.

MSC MERAVIGLIA’YA YAKIN BAKIŞ

5.714 yolcu kapasitesi ile bugüne kadar Avrupalı bir gemi firması tarafından yapılan en büyük gemi olarak tarihe geçen MSC Meraviglia, 20 saat yemek imkanı sunan, 12 yemek alanı, 20 Barı, çocuklu ailelerin konforu için özel bölümleriyle dikkat çekerken, MSC for Me mobil aplikasyonu ve bileklik sistemi ile de gemide harcama, kolay giriş-çıkış, gemideki promosyon ve duyuruları anlık olarak alabilme, odaların kapısını açma-kapama ve çocuklu ailelerin, çocuklarını mobil uygulama üzerinden takip etme imkanları bulunuyor.

Ayrıca dünyanın en popüler şovlarından Cirque du Soleil’in MSC Meraviglia misafirlerine özel 2 özel şov gösteriminin olacak olması da es geçilecek gibi değil.

Akdeniz tipi 96 metre uzunluğundaki keyifli yürüyüş yolu ve tepesinde konumlanmış 80 metrelik dünyanın en büyük gök kubbe LED ekranı ile misafirlerine bazen tarihi bir mekanın içinde, bazen de uzayda seyahat ediyorlar deneyimini yaşatıyor olacak. Oldukça heyecan verici.

SOPHIA LOREN CAZİBESİ

MSC Meraviglia’nın isim annesi olan ve açılış törenini de katılımıyla şereflendiren Sophia Loren’in geçen yıllara rağmen zarif ve etkileyici duruşundan bir şey kaybetmediği de görülmekte.

YOLA ÇIKIYORUZ

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Geleceğe dönük son derece iddialı bir vizyonumuz var. MSC Meraviglia şirketimiz için yeni bir çağın başlangıcı niteliğinde… Gelecek 10 yıl içerisinde hizmete girecek inovasyon harikası gemilerimiz, hem tasarım olarak, hem de son teknolojiyi kullanan, her yaştan seyahat severe hitap eden, unutulmayacak tatil deneyimleri yaşatan gemiler olacak.

MSC Meraviglia bu vizyonumuzun başlangıcı olan, kendisi de başlı başına keşfedilmesi gereken, bir destinasyon niteliği taşıyan ilk gemimiz.” şeklinde açıklamasında bulunurken, yola çıkmak için sabırsızlanmamak mümkün değil.



