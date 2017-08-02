DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN RUJ RENGİ



En popüler ruj rengi konusunda şaşırmaya hazır mısınız?

Yapılan araştırmalara göre en popüler ruj rengi %74 oyla nude ruj seçilmiş.

Polyvore isimli sitede geçtiğimiz yıllara oranla, aramalara nude rujun yazılmasında %444’lük bir artış görünmekte.

Bu duruma, Kylie Jenner’ın piyasaya sürdüğü nude dudak bakım ürünlerinin etkisinin olduğu işaret edilmekte.

Nude rujdan sonra en çok aranan renklerden bir diğeri ise gül rengi tonları olduğu açıklandı.

Açık pembe ruj taraftarlarının da listenin üçüncü sırasına kurulduğunu, özellikle de pembe parıltılara hiç dayanamadıklarının da notunu düşelim.

Popüler sezon renklerinin ön sıraları kapmasından ötürü, kırmızı rujun listenin alt sıralarında kalması onun zamansız oluşunu bir kez daha vurgulamış oluyor.



