Dünyanın En Pahalı Seks Oyuncakları

Bazı seks oyuncakları; sadece isimleri değil fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte 1 milyon dolara dek çıkan fiyat skalasıyla; dünyanın en pahalı seks oyuncukları:

Luz de la Riva Luciano Mask for Him, $1,375

Bu Venedik maskesi; role play oyunları için ideal olabilir.

Fornicouture Fuji Glass Dildo With Whip, £900 ($1,159)

Bu sadece bir seks oyuncağı değil aynı zamanda yatak odanız için gerçek bir sanat eseri. Fuji dağı temelli tasarımının yanında; el yapımı bu ürünün kırbaç kısmını İngiltere Kraliyet Ailesi’ne de kırbaçlar üreten ismin deriden ördüğünü söyleyelim.

Lelo Earl, 1,990 € ($2,228)

Bu butt plug’ın altın kaplı olduğunu belirtmemize gerek yok herhalde.

Betony Vernon Petting Ring, 1,240 € ($1,386)

Daha çok erkek mastürbasyonuna yönelik olan bu ürün; yüksek fiyatı ile de dikkat çekiyor.

Betony Vernon String of Pearls Massage Ring, 4,370 € ($4,889)

Bu yüzük; listenin en yüksek fiyata sahip olanlarından.

Lelo Yva , 2,990 € ($3,345)

Bir seks oyuncağından çok bir altın mücevher olarak görebilirsiniz.

Velv’Or’s King J Cobra, 110,000 € ($123,140)

Bu ürün; aynı zamanda ödüllü bir tasarım…

The Royal Pearl, $1 Milyon Dolar

Bu 7 inçlik vibratörün tasarımı yeni tamamlandı.

Lelo Inez , 12,000 € ($13,416)

24 karat altından yapılan bu vibratör; kullanıcı yorumlarına bakılırsa fiyatını hak ediyor.