Dünyanın En Zengin 10 Moda Tasarımcısı

Moda endüstrisinde milyar dolarlık bir başarı; tarih boyunca bu zanaata kendini adayan kişiler arasında bir avuç insan için gerçekleşti.

Son günlerin en çok konuşulan haberlerinden; İtalyan moda devi Versace‘nin Michael Kors tarafından satın alınacağı gerçeği üzerine, dünyanın en zengin on tasarımcısına gözlerimizi çeviriyoruz.

Listede sizi şaşırtacak isimlerin olduğunu da belirtelim.

10. Mary-Kate ve Ashley Olsen

Çocuk yıldızlığından moda dünyasının üst kademelerine yükselen 32 yaşındaki Olsen ikizleri, aynı zamanda listenin en genç isimleri.

Elizabeth & James ve The Row markalarını yöneten Olsen kardeşler, yıllardır yükselişlerini devam ettiriyorlar.

Net değerleri ise 550 milyon dolar.

9. Roberto Cavalli

Tüm kreatif sürecin Paul Surridge tarafından yönetildiği amiral İtalyan tasarımcı Roberto Cavalli’nin sahibi moda tasarımcısı Roberto Cavalli ise listeye dokuzuncu sıradan giriyor.

Net değeri ise 688 milyon dolar.

8. Michael Kors

Michael Kors, uygun fiyatlı aksesuarları ve deri ürünleri ile bilinirken, yüksek moda devine dönüşen Michael Kors Collection markası, New York Moda Haftası’nda en çok beklenenlerden biri haline geldi.

Tasarımcının yakın zamanda Versace’i satın almasıyla birlikte, Kors’un serveti daha da büyümeye hazırlanıyor.

Net değeri ise 825 milyon dolar.

7. Calvin Klein

Modern Amerikan modasının kurucu babalarından biri olan Calvin Klein’in tartışmalı reklamları aynı zamanda Brooke Shields, Mark Wahlberg ve Kate Moss’u da şöhrete kavuşturdu.

Günümüzde, tasarımcı hala yaratıcı dümende olmasa da onun markası servetini hala koruyor.

Net değeri ise 991 milyon dolar.

6. Tory Burch

En güçlü moda tasarımcılarından biri haline gelen Tory Burch, listenin en güçlü isimlerinden.

Net değeri ise 1,37 milyar dolar.

5. Valentino Garavani

Artık Valentino’nun yaratıcı direktörü olmasa da, Garavani hala moda dünyasının en tanınmış yüzlerinden biri ve zamanının çoğunu Fransa’daki malikanesinde geçiriyor.

Net değei ise 2,06 milyar dolar.

4. Domenico Dolce ve Stefano Gabbana

Modadaki en başarılı etiketlerden biri olan D & G’nin bu listede olmaması düşünülmezdi elbette.

Net değerleri ise 2,33 milyar dolar

3. Ralph Lauren

Dünyanın en tanınmış markalarından biri olan Ralph Lauren, ikonik Amerikan etiketini elli yılı aşkın süredir; aralarında gündelik kıyafetler ve parfümlerin de yer aldığı koleksiyonlarla devam ettiriyor.

Net değeri ise 11,2 milyar dolar

2. Giorgio Armani

Armani’nin 12.4 milyar dolarlık serveti, çok sayıda farklı markaya sahip olmasının bir göstergesi. Giorgio Armani, Emporio Armani ve Armani Jeans ile birlikte Armani tekelini geliştirmek için çalışmaktalar.

Net değeri ise 12,4 milyar dolar

1. Miuccia Prada

İlk el çantası koleksiyonunu 1985’te piyasaya süren Miuccia Prada’nın, dünya moda bilinirliğini yakalaması uzun sürmedi. Net değeri 15.1 milyar dolar olan Miuccia, Prada ve Miu Miu’nun yaratıcı yönetmeni işine devam etmekte.

Net değer: 15,1 milyar dolar AUD