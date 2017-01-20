DÜŞÜNCE GÜCÜYLE KİLO VERMENİN 4 YOLU



Gece karbonhidrat yemeyin, şekeri bırakmaya çalışın, çikolatadan uzak durun!

Her gıda için söylenen strateji cümlelerinde kulak asmadan, yediklerinizin keyif ve tadını çıkararak yediğinizi hayal edin.

Kulağa güzel geliyor olsa gerek. Diyetisyen Rebecca Gawthorne bu konuda esnek ve rahat olmanızı sağlayacak önerilerde bulunuyor. Gıda ile sağlıklı bir ilişki kurmanızı tavsiye ederken, açlığınızı ve doyma hissinizi göz önünde bulundurmanızı da öneriyor.

Bilinçsiz yeme kavramından uzak durmak için Gawthorne’un tavsiyelerine kulak verebilirsiniz.

Sizi, sağlıklı zayıflamanın ve yediğiniz yemekten keyif almanın sırlarıyla baş başa bırakalım.



