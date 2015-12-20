DUYGUSAL AÇLIK TERAPİSİ HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER



“Yemeden duramıyorum” diyenlerin, duygusal açlık krizleriyle baş etmelerini sağlayacak yöntemlerden biri de; duygusal açlık terapisi.

Dr. Ender Vardar, bu konu hakkında merak edilenleri açıklıyor.



“Stresli olduğunuzda, iş yoğunluğunuz arttığında, sinirlendiğinizde ya da sıkıldığınızda özellikle canınız tatlı şeyler çekiyor, tok olduğunuz hâlde yiyor, belli yiyeceklere ‘hayır’ diyemiyorsanız duygusal açlık çekiyor olabilirsiniz. Bu, kilo almanın önemli nedenlerindendir çünkü duygusal açlığı biyolojik açlıktan ayırt etmek zor.

Gerçek açlık olan biyolojik açlık yavaşça ortaya çıkıyor, yemekten sonra tamamen ortadan kalkıp tatmin sağlıyor. Duygusal açlık ise aniden ortaya çıkıyor, kendinizi buzdolabının önünde buluyorsunuz. Duygusal açlık ile biyolojik açlığı ayırt edip, bu davranışınızın arka planında hangi duygunun olduğunu fark ederseniz, kalıcı olarak kilo verebilirsiniz. Aslında çocukluğumuzdan itibaren yemeği; sevgi, güven, huzur ve şefkatle ilişkilendiririz. Annemizin sütüyle beslenirken güvende, sevilen, ihtiyaçlarına değer verilen, sevilmeye layık olduğumuzu hissederiz.