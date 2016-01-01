EASTPAK YAZ 2018 SUMMER STORIES – YAZ HİKAYENİZİ RENKLENDİRİN!





Eastpak yaklaşan yazla birlikte, yeni koleksiyonunda öne çıkardığı göz alıcı renkler eşliğinde yaz hikâyelerini şehirde de yaşatmaya devam ediyor. Zamansız modelleriyle her sezonun vazgeçilmezi olan Eastpak, son koleksiyonunda da dikkat çeken renklerle karşımıza çıkıyor.

Eastpak yaklaşan yazla birlikte, yeni koleksiyonunda öne çıkardığı göz alıcı renkler eşliğinde yaz hikâyelerini şehirde de yaşatmaya devam ediyor. Zamansız modelleriyle her sezonun vazgeçilmezi olan Eastpak, son koleksiyonunda da dikkat çeken renklerle karşımıza çıkıyor.