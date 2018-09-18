Editörlerimiz Cevaplıyor! Zarafet Kelimesinin Onlarda Çağrıştırdığı 5 Şey

“Zarafet: İncelik, güzellik, hoşluk…”

Zarafet kelimesinin sözlük anlamı bile kulağa oldukça hoş gelmekte. Neredeyse hayatımızın her alanında kullandığımız bu kelimenin, sözlükte “kesin” karşılığı olmasa da, çağrıştırdığı diğer şeylerin peşine düşüyoruz.

Listenin ilk sırasında elbette ki, pek sürpriz olmayan, bir isim var. İşte editörlerimizin cevaplarıyla zarafet kelimesinin onlarda çağrıştırdıkları.

Audrey Hepburn

“Açıkçası zarafet kelimesini duyduğumda bile gözümün önüne onun fotoğrafı geliyor. Bu kelimenin onun için var olduğunu düşünüyorum. Ölçülü ve özgür!”

“Kıyafetleri, ses tonu, saç, makyajı… Zariflik işte böyle bir şey. Tabii ki, başka cevaplar da verme hakkım olsa söyleceğim diğer isimler kesinlikle Grace Kelly ve Prenses Diana olurdu.”

-Zeynep

Grace and Frankie

“Biliyorum, bu kelimenin ilk çağrıştırdığı şey bir dizi olmamalıydı ama bu aralar izlediğim bir yapım olduğu için zarafet (Grace) deyince sonuç bu oldu. Dizinin eğlenceli tarafının yanı sıra Jane Fonda’nın o zarif duruşunu da es geçemem.”

-İrem

Türk Hava Yolları Yeni Kabin Üniformaları

“Bu soruya; şu sıralar pek çok kişi gibi benim de gündemimde olan, Türk Hava Yolları’nın 85. yılını kutlayan yeni kabin üniformaları cevabını vereceğim.”

“Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları’nın yeni üniforma tasarımları ile şıklık ve işlevselliği bir araya getirdiğini düşünüyorum. İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılmasının ardından yolcularla buluşacak olan üniformaları merakla bekliyorum.”

“Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımında ise Milano merkezli modacı Ettore Bilotta imzası bulunmakta. Türk Hava Yolları’na özel tasarlanan bu koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan “Flow/Akış” deseni, yerel zanaatkârların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan klasik kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturulmuş. Detaylardaki bu zarafeti görmekten keyif aldım.

“Aynı zamanda bu akış deseni İstanbul Boğazı’ndaki akış ve hareketlerden de esinlenme belirtileri taşımakta. Kesinlikle, Doğu ile Batı’nın kesişme noktası olan İstanbul’un sahip olduğu dinamik enerjiyi de sembolize ediyor. O açıdan bu tasarımların; hem yenilikçi hem de geleneksele yakın duruşu olduğunu düşünüyorum. “

-Deniz

Gül Notası Bulunan Parfümler

“Herkesin taşıyamayacağı ancak başarılı bir şekilde kullanıldığında zihne kazınan kokulardan olduğunu düşünüyorum. Artık klasikleşmiş ve çok satanlar listesinin tepesinden inmeyen kült parfümlerin ortak noktası; gül notası bulundurmaları ne de olsa. Zarif bir koku olmasının yanı sıra güçlü ve duru bir imaj da yaratıyor.”

“Eğer bir de ekstradan alt notasında pudra bulunduruyorsa; hayranı olduğum Grace Kelly benzeri bir figür gibi hissetmemem imkansız. “

-Sevim

Zarif Mücevherler

“Her zaman son dokunuşların önemli olduğunu düşünmüşümdür. Burada son dokunuş tabii ki şık bir çift küpe veya ince işçiliğe sahip bir bileklik oluyor. İster vintage olsun ister modern; iyi bir çift takının görünümün tüm çehresini değiştirdiği aşikar.”

“Benim tercihim genelde yüzün tüm ifadesini değiştiren küpelerden yana. “

-Sezin