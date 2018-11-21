Ege Kökenli’nin Bakım Sırları

Işıltısıyla bizi büyüleyen Ege Kökenli’nin evine konuk oluyoruz. Yeni sezonda Rita adındaki tiyatro oyununda Hakan Gerçek ile birlikte rol alacak olan oyuncunun güzellik sırlarını öğreniyoruz.

BAKIMLA İLK TANIŞMA

“Aslında bakımla tanışmam çok zor olmadı. Her kız çocuğu gibi küçükken annemi izlerdim. Makyaj kısmı, bakımlı olmanın her ne kadar daha eğlenceli tarafı

olsa da güzellik ritüellerine de aşinaydım. Annem de zamanı geldiğinde beni, cildime uygulamam gereken ürünler ile tanıştırdı.”

CİLT BAKIMI RUTİNİ

“Her sabah ve gece cildimi arındırmak adına içeriği olabildiğince organik olan ürünler ile yüzümü yıkıyorum. Ardından mutlaka nemlendiriyorum. Dudaklarım için evin her yerine nemlendiriciler bırakmış durumdayım. Üşengeçliği ortadan kaldırıyor, herkese tavsiye ederim. Dışarı çıkarken de güneş kremi kullanmaya olabildiğince özen gösteriyorum.”

MAKYAJ SEANSLARI

“Makyaj yapmayı gerçekten seviyorum. Renklerle oynamayı eğlenceli buluyorum. Genelde günlük, hafif bir makyaj tercih ediyorum. Eğer cildimde leke veya dönemsel izler varsa çok ince bir fondöten ile olduğu bölgeleri kapatıyorum. En sevdiğim ürün ise, ince dokulu olan Estée Lauder’ın Double Wear Nude fondöteni. Cildimin durumu iyi ise buna bile gerek duymuyorum.

Olmazsa olmazım da maskara. Açıkçası en sevdiğim ürün, Dior’un DiorShow maskarası. Dudaklar ve yanaklara aynı tonda, çok doğal bir kırmızılık veren Benefit’in Benetint likit dudak ve yanak renklendiricisi de günlük makyajda en sevdiğim, pratik ürünlerden.

Göz hattını tamamen ortaya çıkardığını düşündüğüm için ufak da olsa kaşlarıma mutlaka dokunurum. Bunun için tercihim hem uygulaması çok kolay hem de kıl tekniği sisteminden yararlandığı için Maybelline New York Tattoo Brow Microblade Ink Pen.”

SAÇ BAKIMI

“Saç bakımı benim için, ince telli saçlarımı az işlemle dolgun göstermenin yollarını bulmak demek. Organix Full Dolgunlaştırıcı Biotin Collagen şampuan ve Milkshake Nemlemdirici ve Koruyucu Saç Köpüğü ürünleri bu noktada tam benlik.”

EL VE AYAK BAKIMI

“Ellerim ve ayaklarım için genelde Ahava’nın ürünlerini kullanıyorum. Manikür yaptırmayı tercih etmiyorum. Etlerimi kesmek yerine tırnak kenarlarına doğru ittirmek daha sağlıklı ve iyi bir görünüm veriyor.”

PARFÜM TERCİHLERİ

“Beyaz tenli olduğum için genelde şekerli ve çiçekli kokulardan hoşlanıyorum, sanırım. En vazgeçilmez parfümüm her zaman Yves Saint Laurent Black Opium Nuit Blanche oldu. Bir de bu aralar Tom Ford F* Fabulous ile de epey flört ediyoruz.”

ÖZEL SIRLARI

“Pek özel sayılmasa da zaman zaman yüzüme, iğne boyu bir milimetreyi aşmayan derma-roller ile yukarı, aşağı hareket edecek şekilde masaj yapıyorum. Bu sayede kolajen dokuyu canlandırıyorum. Cildimde oluşan, gözle görülmeyen mikro yaralar aslında cildin kendini iyileştirmek için harekete geçmesine neden oluyor. Bu işlemden hemen sonra Estée Lauder Night Repair Gece serumunu uyguladığımda sonuç şahane oluyor.