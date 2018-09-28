Ekim 2018 Astroloji Yorumunuz

Bu ayın altısından itibaren Venüs, Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Burçlar birçok farklı tecrübeler yaşayacak. Retro bitimine kadar sadeliği ilke edinmelisiniz.

İşte Astrolog Dinçer Güner’den ekim2018 astroloji yorumunuz.…

TERAZİ | (23 Eylül – 23 Ekim)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde finansal ve öz değer duygularıyla ilintili konuları tecrübe edeceksiniz. Ayrıca bu dönemde artan lüks tüketim ihtiyacı ve önlenemez alışveriş dürtünüze karşı sakin kalmalızda fayda var. Hayatınızda en azından retro bitimine kadar sade bir hayat tarzına geçmelisiniz.

AKREP | (23 Ekim – 22 Kasım)

6 Ekim’den itibaren Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde fiziksel görünüzle ilgili konularda kaygı taşıyabilirsiniz. Estetik operasyonlardan uzak durmalısınız. Saç renginizde değişiklik yapmayı veya saçınızı kestirmeyi retro bitiminden sonrasına bırakmanızda fayda var.

YAY | (23 Kasım – 21 Aralık)

Bu ay gördüğünüz rüyalar sizi daha çok etkileyebilir ve bundan manalar çıkartabilirsiniz. Sezgilerinizin güçlenmesiyle beraber bu dönem içerisinde yalnızlık ihtiyacınız her zamankinden daha fazla kendini hissettirebilir. Arkanızdan iş çeviren, dedikodu yapan kişiler varsa onlar ortaya çıkacak.

OĞLAK | (22 Aralık – 20 Ocak)

Bu ay sosyalleşebilir, davetlere, konserlere, etkinliklere dâhil olabilirsiniz. Arkadaş ortamınızda daha çok ilgi görmek isteyebilir ve egosal davranabilirsiniz. Bu süre içerisinde onaylanma ihtiyacınız da oldukça artacak. Ancak bunu yaparken başka biri veya birilerinin hedefi hâline gelmemeye dikkat edin!

KOVA | (21 Ocak – 19 Şubat)

Bu ay başarıdan başarıya koşmaya çalışırken dedikodu kazanları kaynayabilir ve iş hayatınız kaygan bir zemine dönüşebilir. Üstlerinizle iletişiminizde gerilimler kendini gösterebilir. Keskin zekânız ve analitik düşünme yeteneğiniz sayesinde dikkatli adımlar atarsanız, bu sürecin rahatlıkla üstesinden gelebilirsiniz.

BALIK | (20 Şubat – 20 Mart)

Eğitimler, yurt dışı kültür turları, planlanmamış seyahatler takviminize girecek. Biletlerinizi organize ederken ya da uluslararası platformlarda anlaşmalara imza atarken her şeyi kontrol edin. Farklı din, kültür ve felsefeleri araştırabilir bunlarla ilgili doğru ve kült sayılabilecek kaynakların peşine düşebilirsiniz.

KOÇ | (21 Mart – 20 Nisan)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde finansal konuları tecrübe edeceksiniz. Kredi çekmek için ideal zaman olmadığı gibi alacaklı olduğunuz borçların da sekteye uğraması söz konusu. Sağlık açısından da kontrolleriniz varsa ihmal etmemeli, kendinize her zamankinden daha fazla özen göstermelisiniz.

BOĞA | (21 Nisan – 20 Mayıs)

Bu ay sevgi ve aşk temalarında dengeli davranmalısınız. Endişe ve kaygılarla ilişkinizin atmosferini değiştirmemeye özen gösterin. Ortaklıklarda ve özellikle evliliklerde kendinizi doğru ifade etmenin çok daha zor hâle dönüşeceği bir dönem yaşayacaksınız. Bu zaman zarfında her alanda kontrollü davranmanızda fayda var.

İKİZLER | (21 Mayıs – 21 Haziran)

Bu ay Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Bu süre içerisinde günlük hayat ve çalışma ortamlarınızı tecrübe edeceksiniz. İnsanlarla iletişiminizde yanlış anlaşılmalara mahal verebilecek durumlardan kaçınsanız da öz değer duygunuzu sorgulamanıza neden olacak durumlar da yaşayabilirsiniz.

YENGEÇ | (22 Haziran – 22 Temmuz)

Bu ay ilişkinizde partnerinizin ilgisinin azlığından şikâyet edeceksiniz. Bu süreci sükûnetli davranarak atlatabilirsiniz. Ayrıca bu ayki retro bitiminde de ilişkinizde heyecan verici rüzgârlar esebilir. Onaylanma, takdir edilme gibi ihtiyaçlarınızı partnerinizin bir misyonu gibi ona yüklemezseniz, kârlı çıkabileceğiniz bir dönem geçirebilirsiniz.

ASLAN | (22 Temmuz – 22 Ağustos)

Bu ay ev ortamında bireylerin kişisel alanlarına saygı göstermelisiniz. Yalnızlık ihtiyacınızın artmasıyla beraber bu süre zarfında baskıcı, kontrolcü ve gerilim yaratabilecek her türlü iletişimden uzak durmalısınız. Ebeveynlerle iletişimde sesler yükselebilir ancak uzlaşmacı davranırsanız ortak paydada birleşmek zor olmayacak.

BAŞAK | (23 Ağustos – 22 Eylül)

6 Ekim’de Venüs Akrep burcunda retro hareketine başlıyor. Mail’ler, mesajlar yanlış kişilere gidebilir ve bunlar farklı anlaşılabilir. Kendinizi ifade ederken üslubunuza ve tarzınıza dikkat etmeniz koşulunda olabilecek her türlü olumsuz durumu minimalize edebilirsiniz. Ansızın kısa mesafe yolculuklara çıkabilirsiniz.