Ekim Kapağımızın Yıldızı Serenay Sarıkaya

Başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ekim kapağımızın yıldızı.

“Bu, onunla ilk röportajım. Şimdiye kadar hakkında duyduğum her şey olumluydu. Haklılarmış! Karşımda son derece pozitif, samimi ve tüm doğallığıyla duran Serenay Sarıkaya’ya hayran olmamak elde değil. Ne kadar güzel olduğundan bahsetmiyorum bile. Kariyerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Serenay, şimdi de karşımıza sokak stiline yön verecek birbirinden başarılı parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla çıkıyor.”

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraflar: Koray Birand

Moda Editörü: Ceylan Atınç

Saç: İbrahim Zengin

Makyaj: Elçin Mutlu

Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın

Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun

Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın

Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan

Video: Aytek Erdem, Semih Ergün