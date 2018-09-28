Ekim Kapağımızın Yıldızı Serenay Sarıkaya

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ekim kapağımızın yıldızı.

“Bu, onunla ilk röportajım. Şimdiye kadar hakkında duyduğum her şey olumluydu. Haklılarmış! Karşımda son derece pozitif, samimi ve tüm doğallığıyla duran Serenay Sarıkaya’ya hayran olmamak elde değil. Ne kadar güzel olduğundan bahsetmiyorum bile. Kariyerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Serenay, şimdi de karşımıza sokak stiline yön verecek birbirinden başarılı parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla çıkıyor.”

Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Kapağında Serenay Sarıkaya’nın yer aldığı ekim sayımız çok yakında bayilerde. Kaçırmayın! ⚡️ #SerenaySarıkaya #marieclairetr #bakmaoku #serenayxmaviicon @serenayss @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @ibrahimzengin Makyaj: @elcinmutlu_ Makyaj Asistanı: @bediraydinn Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay, @aydinsiila Fotoğrafçı Asistanları: @sonertunca, @mertabedan @baristeksan Video: @aytekerdem @semihergunn
    36
  • Bella Hadid ve Kendall Jenner @off____white İlkbahar / Yaz 2019 defilesinde yan yana yürüdü. #marieclairetr #ss19 #bellahadid #kendalljenner #virgilabloh #offwhite #pfw
    1
  • İyi ki doğdun Gwyneth Paltrow! 👑🎂Bugün 46. yaş gününü kutlayan Oscar Ödüllü Paltrow’un unutulmaz görünümleri için ekranı sola kaydırabilir; geçmişten günümüze stil dosyası için marieclaire.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz! 🎊🎉 #gwynethpaltrow #pepperpotts #happybirthday #libraseason #ironman #goop #hbd #happybirthday #marieclairetr
    1
  • Dünyanın en fazla ülkesine uçan Türk Hava Yolları, 85. yılını kutlarken yeni üniforma tasarımları ile şıklık ve işlevselliği bir araya getiriyor. ✈️ Türk Hava Yolları’na özel tasarlanan koleksiyondaki kumaş ve aksesuarların detaylarında yer alan “Flow/Akış” deseni, yerel zanaatkârların elinden çıkmış cam eşyalarda, seramiklerde ve yine hat sanatında çokça kullanılan klasik kıvrımların modern dokunuşlarla birleştirilmesi sonucunda oluşturuldu. “Flow/Akış” desenindeki bir diğer esin kaynağı ise İstanbul Boğazı’ndaki akış ve hareketler. #marieclairetr #turkishairlines #thy @turkishairlines
    3
  • @chloe İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonunun öne çıkan çanta modelleri. 👈🏻 #marieclairetr #chloe #ss19
    2
  • Günün özeti☔️ Şeffaf plastik şemsiye ile bugünü bitirenler? #marieclairetr
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için