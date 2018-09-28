Ekim Kapağımızın Yıldızı Serenay Sarıkaya

Başarılı ve güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ekim kapağımızın yıldızı.
“Bu, onunla ilk röportajım. Şimdiye kadar hakkında duyduğum her şey olumluydu. Haklılarmış! Karşımda son derece pozitif, samimi ve tüm doğallığıyla duran Serenay Sarıkaya’ya hayran olmamak elde değil. Ne kadar güzel olduğundan bahsetmiyorum bile. Kariyerini her geçen gün daha da ileriye taşıyan Serenay, şimdi de karşımıza sokak stiline yön verecek birbirinden başarılı parçaların bulunduğu Serenay x Mavi Icon Koleksiyonu’yla çıkıyor.”
Röportaj: Gözde Eyibilir
Fotoğraflar: Koray Birand
Moda Editörü: Ceylan Atınç
Saç: İbrahim Zengin
Makyaj: Elçin Mutlu
Makyaj Asistanı: Bedirhan Aydın
Prodüksiyon Amiri: Günkut Altun
Moda Editörü Asistanları: Atahan Küçükatalay, Sıla Aydın
Fotoğrafçı Asistanları: Soner Tunca, Mert Abedan, Barış Teksan
Video: Aytek Erdem, Semih Ergün