‘’Ekmek Üstü’’ Beslenme Kültürümüz Gastronomik Kimlikle Buluştu

Bread & Stuff, Türk ve dünya mutfağından aşina olduğumuz lezzetleri modernleştirip tamamı özenle seçilmiş malzemeler ve MSA’lı şeflerin yorumu ile ekmek dilimleri üzerinde taze salatalarla servis ediyor. Sabahları sağlıklı kahvaltı alternatifleri, taze sıkım meyve ve sebze suları, detox suları ile sağlıklı yaşam trendini benimseyenlere doğal ve sağlıklı ürünler sunuyor.

MSA’lı şeflerin ellerinde bir şölene dönüşen ekşi mayalı, tam buğdaylı, altın buğdaylı, İngiliz mufini ekmeklerin üstüne karidesli, tavuklu, rozbifli, bonfile bazlı içerikler ise gün boyunca ulaşılabilir. Karbonhidrat tüketimini minimumda tutanlar için ise, Wasa ile hazırlanan daha hafif bir alternatif mevcut.

Bread & Stuff, günün yorgunluğunu atmak ve bu ‘’ekmek üstü lezzet şölenini’’ deneyimlemek isteyenler için akşam 21.00’a kadar hizmet veriyor.

Üç kadın girişimci Esra Balabanlı, Merve Balabanlı ve Damla Kaner tarafından kurulan Bread & Stuff, evdeymiş hissi veren sıcak ortamı ile Teşvikiye’nin en hareketli sokaklarından Ahmet Fetgari Sokak’ta Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık.

Menülerindeki benzersiz kahvaltı seçkisiyle hafta sonu 10.00-14.00 arasında lezzet düşkünlerini misafir ediyor.

Alternatif lezzet deneyimi arayanlar, geleneksel ekmek üstü kültürümüzü gastronomik bir kimlikle harmanlayan bu mekanı lezzet rotalarına eklemeliler.