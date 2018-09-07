Ekonomik Krizde Hesaplı Alışveriş Yapmak İçin Önemli Tüyolar

2018 ekonomik krizinin hayatımızı etkilediği bir gerçek. Ancak kıyafet alışverişleri konusunda artan fiyatlardan minimum düzeyde etkilenmek ve çoğumuzun stres atmasına yarayan alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirmemek mümkün.

İşte ekonomik krizde hesaplı alışveriş yapmak için önemli tüyolar:

Hafta ortasında alın

İnanın ya da inanmayın; hafta ortasında alışveriş yapmak ödediğiniz fiyatta değişiklik yapacaktır. Markalar genellikle indirimlerine hafta ortasında başlar. Özellikle yurt dışı internet alışverişlerinde Salı-Perşembe aralıklarını kontrol edin deriz.

Bültenlere üye olun

Eğer sürekli olarak indirimleri ya da özel koleksiyonları kaçırdığınızı düşünüyorsanız; favori markanızın bültenine üye olmayı es geçmeyin. Evet, bu markalar sizi mailleri ile spamleyeceklerdir ancak sonuçta fırsatlardan zamanında haberdar olacağınız düşünüldüğünde buna değer.

Ürünleri sepetinizde bırakın

Eğer bir ürünü çok istiyorsanız ancak fiyatı fazla geliyorsa; sepetinizde 1-2 gün bırakın. Fiyatı düştüğünde size mail ile haber vereceklerdir ancak bu tabii ki üyeliğiniz varsa ve sepete atarken giriş yaptıysanız işe yarayacaktır.

Üye olduğunuz markalar doğum gününüzü bilmeli

Lezzetli bir pasta; doğum gününüzde elde edeceğiniz tek şey olmayacaktır. Çoğu marka; üye olruken doğum gününü de doğru bir şekilde giren üyelerine o güne özel indirim kodları tanımlıyor. Bazen %10’luk bir indirim bile büyük farklar yaratabilir!

Facebook grupları ve Instagram sayfalarını takip edin

Facebook’ta indirimleri kovalayan gruplara üye olarak pek çok fırsattan haberdar olabilir veya uygun fiyatlı ürünler edinebilirsiniz. Aynı şekilde Instagram sayfalarından da beklemediğiniz ürünler alabilirsiniz.

Çerezleri (Cookieleri) bilgisayarınızdan temizleyin

Muhtemelen markaların size mümkün olduğunca daha yüksek fiyattan ürün satmaya çalışıyor olması; bir sürpriz olmayacaktır.

Markalar nerede yaşadığınızı, ne kadar kazandığınızı, harcama olasılığınızı ve bir ürünle ne kadar ilgilendiğinizi biliyor. Karşınıza çıkan reklamların algoritmaları da buna göre çalışıyor.

Bu yüzden istediğiniz ürün için daha anonim bir arama yapmak; kısaca daha gizli moda geçmek için çerezlerinizi ve geçmişinizi temizleyerek işe başlayabilirsiniz.

Outletleri unutmayın

Outlet mağazalar genelde şehir merkezinin dışında olabilir ama oradan edinebilecekleriniz düşünüldüğünde buna değer!