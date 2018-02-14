EKRANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN ROMANTİK ÇİFTLERİ





Televizyon ve beyaz perdede şimdiye dek içimizi ısıtan veya kalbimizi kıran pek çok aşk hikayesi izledik. Ancak hepsi günün sonunda; çiftlerin arasındaki kimya sayesinde hayatımıza damgasını vuran veya ilham aldığımız karakterler haline geldiler.

İşte ekranın gelmiş geçmiş en romantik çiftleri:

Noah ve Allie, “The Notebook”

Luke ve Lorelai, “Gilmore Girls”

Carrie ve Mr. Big, “Sex and the City”

Carrie ve Aidan, “Sex and the City”

Marshall ve Lily, “How I Met Your Mother”

Baby ve Johnny, “Dirty Dancing”

Chuck ve Blair, “Gossip Girl”

Joey ve Pacey, “Dawson’s Creek”

Ross ve Rachel, “Friends”

Monica ve Chandler, “Friends”

Seth ve Summer, “The O.C.”

Vivian ve Edward, “Pretty Woman”

Forrest ve Jenny, “Forrest Gump”

Harry ve Sally, “When Harry Met Sally”

Bridget ve Mr. Darcy, “Bridget Jones’s Diary”

Westley ve Buttercup, “The Princess Bride”

Joe ve Kathleen, “You’ve Got Mail”



