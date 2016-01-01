EKSİ ALTI DERECEDE BİLE ŞIK GÖRÜNMENİZİ SAĞLAYACAK KOMBİN ÖNERİLERİ



Stockholm sokak stilinin yıldızını hep yukarıda tutan ilham perilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

-6 dereceyi gösteren soğuk hava koşullarına rağmen, hala stilleriyle nasıl da parlıyorlar öyle, değil mi?

Göz alıcı renkler, üst üste giyilen ve akıllıca yan yana getirilmiş o parçalarla müthiş görünüyolar.

Soğuk havaları daha da derinden hissettikçe, Stockholm sokak stilinden kopya çekmemek mümkün olmayacak gibi. Bu görünümlerin altında çabasız şıklığın yattığını da, havanın soğukluğu kadar çarpıcı olan gerçeklerden biri.

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