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Elie Saab Couture İkbahar / Yaz 2019 Koleksiyonunun Göz Kamaştıran Görünümleri

Paris Haute Couture Haftası’nın merakla beklenen defilelerinden Elie Saab Couture İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonu.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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