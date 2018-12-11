Emilia Clarke’tan Blazer Ceket Kullanmanın İncelikleri

Cesur makyaj, göz kamşatıran aksesuarlar ve dikkat çeken çantalar… Hepsi de sokak stilinde büyük bir payı olan maskülen şıklığı parlatmanın en garanti yollarından.

Daha rahat parçalarla stil sahibi görünmek için mükemmel bir seçim, değil mi? Emilia Clarke’ın da hem gece hem de gündüz stilinde başarılı bir şekilde yakaladığı maskülen şıklığı ise kopya çekmeniz için tam karşınızda.

Game of Thrones dizisinin başarılı oyuncusu Clarke, bildiğiniz üzere; moda, saç ve güzellik konusunda yeni deneyimlere oldukça açık bir isim. Geçtiğimiz eylül ayında, uzun dalgalı saçlarını pixie tarzında kestirdiğinde en büyük dönüşümleri sevdiğini hatırlatmıştı.

Kıyafetleri söz konusu olduğunda da, hem kırmızı halıda hem de sokak stilinde ezber bozmayı seviyor.

Birbirinden benzersiz görünümlerle karşımıza çıksa da, onu en çok maskülen şıklık içerisinde görmeyi seviyoruz.

Sert ve Yumuşak Aynı Potada

Clarke’ın Ekim 2018’deki bu görünümü, “blazer ceket kullanma dersleri” için iyi bir örnek.

Feminen ve maskülen parçaları aynı kombinde bir araya getirerek güçlü görünümünü ortaya çıkarmayı başarmış.

Yıldız Parça

Şimdi sırada Clarke’ın 2018 Cannes Film Festivali’ndeki görünümü var.

Yıldız oyuncu, blazer ceketin gücüyle de, rahat ve parlatılmış bir görünüme sahip. Yüksek belli jean ve gri tişörtünü yeşil blazer’ı ile eşleştirmiş. Böylelikle de hem eğlenceli hem de sofistike bir görünüm kazandırarak rahat stilinin altını bir kez daha çiziyor.

Tıpkı Clarke’ınki gibi bir blazere yatırım yapmak, haftanın herhangi bir gününde giyilen jean ve tişört ikilisini yükseltmeye yardımcı olacak.

Takım Şıklığı

My Dinner With Herve filminin galasına, dikkat çekici bir takımla katılan Clarke’ın bu görünümünden ilham almak serbest.

Grinin Her Tonu

Yün parçalar herhangi bir kış gardırobu için oldukça önemlidir. Soğuk hava koşullarında, sizi sıcacık tutacak pratik bir parça.

Aynı zamanda resmi veya profesyonel bir ortam için de en uygun parçalardan biri.

Yün parçalarınızı kombinleme konusunda ise Emilia Clarke size ilham kaynağı olmaya hazır.

Yün paltosu, gri blazer ceketinin içine giydiği siyah dantelli bluzu ile mükemmel eşleşmeyi gerçekleştirmiş.