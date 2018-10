Emily Ratajkowski Tutuklandı!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı Brett Kavanaugh hakkında protestolar devam ediyor.

Son olarak çoğu kadın olmak üzere yüzlerce kişi Washington’daki Capitol Hill bölgesinde yer alan Senato binasında önünde eylem yaptı.

Protestocular arasında komedyen Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowski de vardı.

Daha sonrasında polisin müdahale ettiği eylemde; Ratajkowski ve Schumer da göz altına alındı.

Schumer’ın “Tutuklanmak mı istiyorsun?” şeklinde soran polise “Evet!” diye bağırması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Just protesting, watching the arrests and @amyschumer & @emrata are sharing their snacks in the arrest line ✊🏼😛🇺🇸 pic.twitter.com/7dI1eaBYQw

— 🌴Ellen Lovelidge🌴 (@djlilelle) 4 Ekim 2018