Emily Ratajkowski Tutuklandı!

 

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Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Donald Trump’ın Yüksek Mahkeme adayı  Brett Kavanaugh hakkında protestolar devam ediyor.

Son olarak çoğu kadın olmak üzere yüzlerce kişi Washington’daki Capitol Hill bölgesinde yer alan Senato binasında önünde eylem yaptı.

Protestocular arasında komedyen Amy Schumer ve ünlü model Emily Ratajkowski de vardı.

Daha sonrasında polisin müdahale ettiği eylemde; Ratajkowski ve Schumer da göz altına alındı.

Schumer’ın “Tutuklanmak mı istiyorsun?” şeklinde soran polise “Evet!” diye bağırması sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Protestonun sonunda Schumer ve Emily Ratajkowski göz altına alındı.

Ratajkowski ise sosyal medyasında şu mesajı paylaştı:

“Bugün, cinsel taciz nedeniyle birden fazla kadın tarafından suçlanan bir adam olan Brett Kavanaugh’un Yüksek Mahkeme’ye aday gösterilmesini protesto ettiğim için tutuklandım. Kadınlara zarar veren erkekler artık daha fazla güçlü pozisyonlara yerleştirilemezler. Kavanaugh’un ABD Yüksek Mahkemesi’n’de yargıç adayı olarak kabul edilmesi, bu ülkede kadınlara önem verilmediğinin mesajıdır.Kadınlarına, erkeklerine olduğu gibi saygı duyan, onları destekleyen ve kabul eden bir hükümet talep ediyorum.”

 

 

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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