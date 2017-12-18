EMILY RATAJKOWSKI’NIN CEZBEDİCİ MAYO KOLEKSİYONU VE ÖZEL POZLARI





Emily Ratajkowski’nin Instagram’daki karelerine bakınca iyi bikini pozları için ilham almamak ne mümkün.

26 yaşındaki model ve aktris, nasıl ilgi çekeceğini ve bunun estetik açıdan nasıl sunacağını gerçekten iyi biliyor. Yaz yaklaştıkça ve sıcaklık yükseldikçe de, Ratajkowski’nin bu pozlarında bir artış olacağına şüphe yok.

Inamorata Swim isimli kendi mayo ve bikini markasını da çıkaran Ratajkowski, instagram karelerinde de sık sık koleksiyonundaki ürünlerinden de paylaşıyor ve bu şıklığının adresine davet ediyor.

Ünlü modelin hem bu özel pozlarından esinlenmek hem de bikini / mayo alışverişi konusunda ilham için galeriye göz atmayı unutmayın.

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Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ( Mar 6, 2018 at 5:40ös PST )

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