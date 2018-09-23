Emily Ratajkowski’nin Endüstriye Aykırı Olan Beslenme ve Egzersiz Rutini

 

Ünlü model Emily Ratajkowski’nin diyet ve zindeliğe yönelik beslenme yaklaşımı radarımızda.

Sosyal medyadaki bikinili karelerinin referansımız olduğu düşünülünce, karnının nasıl bu kadar düz olduğunu da merak etmemek pek mümkün değil gibi.

Onun gibi sıkı bir fiziğin, spor salonunda sayısız saat geçirmek ve çok disiplinli bir diyet gerektireceğini düşünmek ise ilk akla gelenlerden elbette.

Modelin yukarıdaki gerçeklere pek uymadığını belirtelim.

Yoğun bir yürüyüş programı ve biraz da zindelik verici diyetler tercih eden Ratajkowski, yaşam tarzı açısından kendi kendine bakım yaklaşımını benimsiyor gibi gözüküyor. Sahip olduğu şanslı genleri de es geçmemek lazım.

 

Bb strawberry sassafras

Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ()

Kahvaltı

Ratajkowski’nin güne sert bir kahve ve Kouign-amann (hamur işi bir tatlı) ile başladığına inanmak çok zor.

Öğle Yemeği

Emily Ratajkowski, kahvaltıya göre öğle yemeğini oldukça hafif tutmaya çalışmakta. Öğle yemeğinde genellikle bir salata veya sandviç tercih eden modelin pastaya bayıldığını da tekrar hatırlatalım. Ratajkowski aynı zamanda yemeklerin yanında meyve suyu eşleşmelerini de çok seviyor. Zerdeçal ve pancar sularına bayılmakta.

Benim için yediğim şey hakkında iyi hissetmek çok önemli.

EmRata x BurRata

Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ()

Akşam Yemeği

Gününün büyük bölümünü ev dışında geçiren model, akşam yemeği için nadiren evde kalmayı tercih edenlerden.

Akşam yemeği sosyal olmak ve insanlarla iletişimde olmak için ayırdığım zamanımdır.

 

Akşamları daha hafif bir yemek seçmeyi tercih ediyor. Akşam yemekleri için biraz daha sağlıklı olmaya çalıştığını belirtiyor.

Ratajkowski, nadir de olsa, akşam yemeği için evde yemek yapmayı da çok seviyor. Proteine özel bir aşkı olan modelin menüsü ise genellikle et ağırlıklı bir yemek menüsüne sahip oluyor.

Ben bir etoburum. Et yemeyi gerçekten çok seviyorum. Demir istemiyorum.

Yemek yapmanın en önemli avantajı ise vücuduma giren şeylerin (tuz, şeker, yağ) benim kontrolümde olması, diyen modele katılmamak ne mümkün.

Beslenme konusunda dengeye inanan modelin egzersiz sırları ise şöyle;

Sleepy dessert baby 🤷🏽‍♀️

Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ()

Egzersiz

Ratajkowski, yoğun bir egzersiz programı yerine, daha yavaş bir tempo tercih ediyor.

Büyük bir sporcu olmadığını dile getiren ünlü model, dışarıda olmaktan ve yoga yapmaktan gerçekten çok hoşlandığını belirtiyor. Bu yüzden yürüyüş yapmayı ve yoga stüdyosunda vakit geçirmeyi çok sevdiğini belirtiyor.

 

Aynı zamanda geleneksel egzersize olan talihsizliğini şöyle özetliyor;

Benim bir antrenörüm yok. Ben çılgın bir sporcu değilim. Kesinlikle endüstride bir aykırıyım.

 

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Like
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • Miranda Kerr’in kırmızı dudakların ön planda olduğu bu görünümü, Cumartesi günü için makyaj ilhamlarımız arasında.♥️ 📸: @hungvanngo #marieclairetr #hungvanngo #saturdayvibes #saturdaynight #marieclairetr
    0
  • Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Versace İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan etkileyici görünümler için ekranı sola kaydırmayı unutmayın!👈🏻👈🏻👈🏻 #marieclairetr #versace #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #bellahadid #emilyratajkowski #irinashayk
    1
  • Keşke Hiç Büyümeseydik adlı dizisiyle ekranlara geri dönen oyuncu Burcu Kara’nın güzellik ve bakım rutini eylül sayımızda sizi bekliyor! 💄 Mobil özel tasarımlı eylül sayısını App Store ve Google Play’den ücretsiz indirebilirsiniz. Link bio’da. 👆🏻#marieclairetr #burcukara Hazırlayan: @damla.suay Fotoğraflar: @selinsnap
    2
  • Gigi Hadid; Milano Moda Haftası kapsamında gerçekleşen Moschino İlkbahar / Yaz defilesinde taşıdığı gelinlik ile herkesi büyüledi!👰🏼💜 📸: @moschino #gigihadid #tgif #friyay #moschino #mfw #ss19
    2
  • Tüm sanatseverleri Contemporary Istanbul 2018’de B2-119 no’lu Group Medya standımızdaki sergimize bekliyoruz. #sadecebakmaoku #contemporaryistanbul
    2
  • Max Mara İlkbahar / Yaz 2019 koleksiyonundan çarpıcı renk ve kesimler. #marieclairetr #maxmara #mfw #ss19 #gigihadid #kaiagerber #irinashayk
    2
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için