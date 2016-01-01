EMILY RATAJKOWSKI’NİN MAKYAJ ARTİSTİNDEN IŞILTILI BİR CİLDİN SIRLARI

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Selena Gomez, Emily Ratajkowski ve Kate Bosworth gibi ünlü isimlerin makyaj artisti olan Hung Vanngo; Instagram’da da en çok takip edilen makyaj artistlerinden biri.

Kusursuz renkler ve kontürün şekillendirdiği makyaj stilinin yıldızı ise kesinlikle highlighter/aydınlatıcı kullanma stili. İşte Hung Vanngo‘dan makyaj tüyoları:

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“Highlighter kullanmadan önce cildinizi ölü derilerden arındırmanız gerektiğini unutmayın. Ben genelde Kiehl’s Pineapple Papaya Facial Scrub’ı kullanıyorum; sonrasında ise iyi bir göz ve yüz kremi uyguluyorum. Vücut içinse Kiehl’s Gently Exfoliating Body Scrub favorim. Bu aşamaları uyguladıktan sonra zaten cildiniz kendi doğal ışıltısını yansıtıyor olacak. Uygulayacağınız highlighter sadece ekstra ışıltı için olacak.”

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