EMILY RATAJKOWSKI’NIN NİKAH KIYAFETİNİN DETAYLARI



Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde evlendiğini duyuran model Emily Ratajkowski’nin nikah töreninde tercih ettiği kıyafeti de oldukça şaşırtıcı ve ilgi çekici.

26 yaşındaki model, aktör Sebastian Bear-McClard ile hayatını birleştirdi ve etkisi birkaç hafta daha sürecek olan fırtınayı da koparmış oldu.

💫 Emily Ratajkowski (@emrata)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 24, 2018 at 12:10ös PST )



Sade ve arkadaş arasında bir nikah töreni tercih eden çifte mutluluklar diliyoruz ve Ratajkowski’nin bu özel günde giydiği hardal sarısı pantolon ve ceketine göz atıyoruz.

Zara marka bir takım tercih eden Ratajkowski’nin zarif duruşu elbette göz kamaştırıcı.

@emrata

