EMILY RATAJKOWSKI’NİN SÜRPRİZ BİR ŞEKİLDE EVLENDİĞİ EŞİNİ TANIYALIM



Emily Ratajkowski, Instagram hesabından evlendiğini duyurarak herkesi şaşırttı! 26 yaşındaki ünlü model, New York’da gerçekleşen seremoniden kareler paylaşırken, bir yandan da bu şanslı adamın kim olduğunu merak ediyorsanız önce isminden başlayalım: Sebastian Bear-McClard.

💍ny💍 A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on Feb 23, 2018 at 1:32pm PST

Ratajkowski uzun süreli sevgilisi Jeff Magid ile geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Emily ve McClard ilk defa Sevgililer Günü’nden bir gün önce düzenlenen akşam yemeğinde tanışmışlardı. Yeni evli çift ne kadar süredir beraberler tam olarak bilinmiyor ama oldukça yeni bir aşk olduğu kesin.

Peki Sebastian Bear-McClard kimdir? İşte onun hakkında bildiklerimiz:

Sebastian hem prodüktör hem de aktör.

Sebastian’ı daha önce kırmızı halıda görmüş de olabilirsiniz.

Mayıs 2017’de 70.’si düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Robert Pattinson ile birlikte.

McClard genelde kameranın arkasındaki adam olsa da onu bazen kamera önünde de gördüğümüz oldu. Biyografisine göre birkaç film üstünde çalışmış, prodüktörlüğünü yaptığı en bilinen filmi ise baş rolünde Robert Pattinson’ın yer aldığı Soygun (Good Time).

2006’da The Minority’de küçük bir rol aldı. 1990 yapımı Force of Circumstance’de ve kısa film Buffalo Wings’de (2005) Sebastian’ı çocuk olarak izlemiş olmanız mümkün.

Ve yine Landry Jones ve Joshua Safdie ile 2014 AFI Festivalinde.

Kısaca, Sebastian oldukça gözlerden uzak yaşayan birisiydi, şimdiye kadar.

Şimdiye kadar halk gözünden uzakta olan McClard’ın Instagram hesabı @sebobear, Emily Ratajkowski ile attığı ilk fotoğrafını merak ediyorsanız onu da aşağıda görebilirsiniz.

At the function Sebastian Bear (@sebobear)’in paylaştığı bir gönderi ( Şub 24, 2018 at 12:35ös PST )

Mutlu çiftin balayını nasıl geçireceklerini merakla bekliyoruz!



