İyi ki doğdun Emma Stone! Oscar ödüllü genç oyuncu bugün 30. yaş gününü kutluyor! 🎂

Son olarak Maniac dizisinde izlediğim; geçtiğimiz yıllarda ise La La Land performansıyla ödülleri toplayan ve daha da fazla konuşulmaya devam edecek gibi görünen Emma Stone hakkında bilmeniz gereken 10 şey:

Stone 14 yaşındayken, bir tarih dersinde aslında aktris olmak istediğini farketti. Okul gününün sonunda eve koştu ve anne ve babasına hayalini kurduğu şeyin bu olduğunu açıklamak ve Los Angeles’a taşınmasına izin vermeleri için bir PowerPoint sunumu yaptı. Sunumun arka planında ise Madonna’nın ünlü Hollywood şarkısı vardı. Stone, “Yapmanın en hızlı yoluydu” şeklinde açıklıyor.”Project Hollywood 2004″ başlıklı sunumunun bir parçası olarak, Stone, aynı zamanda izleyicilerine bu sumun sırasında mısır dağıtıp, başarılı şovmenlerin örneklerini sundu. Sonuçta plan işe yaradı. Stone ve annesi kısa süre sonra Batı Sahili’ne taşındılar.

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Gerçek ismi Emily Jean Stone. Ancak bu sahne ismi daha öncesinde alındığı için “Emma” ismini kullanıyor. Yine de hala yakınları ona Emily diye sesleniyor.

Onu kızıl saçlarıyla özdeşleştirsek de, gerçek saç rengi sarı! Buna rağmen ilk büyük rolünü saçlarını koyu kahverengiye boyadıktan sonra aldı. Bu saç rengini ona öneren ise ünlü yönetmen ve yapımcı Judd Apatow.

Kendisine özgü hırıltılı ve kısık sesi hakkında “evet böyle çünkü 4 yaşında sigara içmeye başladım” diye şaka yapan Emma Stone, sonrasında gerçeği açıkladı. Bebekken 24 saat boyunca bağıran bir çocuk olan Stone, nodüllerinden birine kalıcı zarar vermiş.

Beyazperdede zombi avlamakla sıkıntısı olmasa da, Stone gerçek hayatta hepimiz gibi fobilere sahip. En büyük fobileri örümcekler, iğneler ve başla ilgili kanlı şakalar!

Kulaklarını ilk kez 21 yaşında deldirmiş. Bu durumu “Genelde insanlar 14 yaşındayken kulaklarını deldirir. Ben 21 yaşında deldirdim ve herkese haber verdim!” şeklinde açıklıyor.

Şimdilerde kariyerinde genç yaşında pek çok ikonik rolü geride bırakmış olsa da, zamanında Stone’un kaçırdığı roller de oldu. Heroes dizisindeki ponpon kız Claire Bennet rolünü çok isteyen Stone, rolü kaybetmişti.

Hayattaki en büyük idolü Bill Murray. İlham aldığı diğer isimler ise Gilda Radner, John Candy, Charlie Chaplin, Lorne Michaels, Cameron Crowe ve The Beatles.

Stone ve annesi; aynı dövmeyi paylaşıyor. Siyah kuş şeklindeki bu dövmeler; The Beatles şarkısı Blackbird’den referansla; Paul McCartney’nin kendisine verildiği çizimlerden yapılmış.