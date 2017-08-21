EMMA STONE, JENNIFER LAWRENCE’I GERİDE BIRAKTI



Oscar ödüllü oyuncu Emma Stone, büyük çıkış yakaladığı film La La Land’in ardından, gündemden hiç düşmeden konuşulmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncunun yeni unvanı ise “Yılın En Çok Kazanan Kadın Oyuncusu” oldu.

Forbes dergisinin açıkladığı listeye göre, yılın en çok kazanan oyuncuları arasında yer alan Stone, iki yıldır listenin vazgeçilmez isimlerinden olan Jennifer Lawrence‘ı da geri bıraktı. Adını zirveye yazdırdı.

Listeye 26 milyon dolar ile ilk sıradan giren Stone’un bu başarısını, 25.5 milyon dolarla Jennifer Aniston takip ederken, 24 milyon dolarla da Jennifer Lawrence adını üçüncülüğe yazdırdı.

Listenin ilk onunda yer alan isimler ise şöyle; Melissa McCarthy, Mila Kunis, Emma Watson, Charlize Theron, Amy Adams, Cate Blanchett, Julia Roberts.



