Sosyal Medya Hesapları
Instagram 143K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 14K
Google Plus 0
Pinterest 639

Emma Stone’un Saç Rengini Neden Değiştirdiği Belli Oldu

Son zamanlarda, Emma Stone’un kırmızı halı özelinde elbiselerden pantolon takımlara geçmesinin haricinde de, yeni değişimlere gittiğini fark etmişsinizdir.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Altın Küre’de kızıl saçlarıyla karşımıza çıkan Stone, artık bambaşka bir renkle karşımızda bildiğiniz üzere.

Koyulaştırdığı saçlarıyla görünümünü kararlı bir şekilde değiştiren Stone’un yeni bir role mi hazırlandığı sorusu akıllara ilk gelenlerden olmuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Oscar ödül töreni öncesi bu radikal değişime gitmesinin ardından yeni bir film haberi geldi. Zombieland filminin devamı için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Stone, böylelikle serinin ilkindeki görünümüne geri dönmüş oldu.

Aşağıda da yıllar içinde o değişimi görebilirsiniz.

Canlandıracağı karakter için görünümünde değişime gitmekten geri durmayan Stone, Superbad filmindeki rolü için de doğal sarı saçlarını kızıl renge boyatmıştı.

Total
0
Shares
Like 0
Tweet 0
Pin it 0

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için