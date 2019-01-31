Emma Stone’un Saç Rengini Neden Değiştirdiği Belli Oldu

Son zamanlarda, Emma Stone’un kırmızı halı özelinde elbiselerden pantolon takımlara geçmesinin haricinde de, yeni değişimlere gittiğini fark etmişsinizdir.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Altın Küre’de kızıl saçlarıyla karşımıza çıkan Stone, artık bambaşka bir renkle karşımızda bildiğiniz üzere.

Koyulaştırdığı saçlarıyla görünümünü kararlı bir şekilde değiştiren Stone’un yeni bir role mi hazırlandığı sorusu akıllara ilk gelenlerden olmuştu.

30 yaşındaki oyuncunun Oscar ödül töreni öncesi bu radikal değişime gitmesinin ardından yeni bir film haberi geldi. Zombieland filminin devamı için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Stone, böylelikle serinin ilkindeki görünümüne geri dönmüş oldu.

Aşağıda da yıllar içinde o değişimi görebilirsiniz.

Canlandıracağı karakter için görünümünde değişime gitmekten geri durmayan Stone, Superbad filmindeki rolü için de doğal sarı saçlarını kızıl renge boyatmıştı.