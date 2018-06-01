Emma Stone’un Smoky Kedi Gözü Makyajını Adım Adım Uygulayın

Emma Stone, Louis Vuitton 2019 Cruise şovu için tercih ettiği smoky kedi gözü makyajına hepimiz hayran kaldık. Makyaj artisti Rachel Goodwin; neyse ki Stone’a uyguladığı makyajı ürünleri ile birlikte adım adım anlattı.

Goodwin işe Stone’un cildini nemlendirerek başlıyor. Stone’un cildini Sjal Kura Intuitif Intense Hydration Cream, dudaklarını ise Chanel Rouge Coco Baume ile nemlendiren Goodwin; böylece Nars Natural Radiant Longwear fondöten için (Gobi renginde) harika bir baz oluşturuyor. Beautyblender ile Nars Radiant Cream Concealer ( Chantilly) uygulayan Goodwin; daha açık renklerde kontürlenmiş yanaklar için Chanel Les Beiges Healthy Glow Sheer Colour (30) kullanıyor. Aydınlatıcı olarak ise Nars Highlighting Blush (Free Soul) ve ikonik RMS Living Luminizer ürünlerini karıştırıyor.

Şovda tüm dikkatleri üzerine çeken gözler içinse Nars Erdem Fleur Fatale Eye Palette‘ten ışıltılı bakır tonu Daydream ve mat Mythios tonlarını karıştırıyor. Dramatik kuyruk için Nars Unrestricted Satin Eyeliner Stylo kullanan Goodwin; kirpiklere de iki kat Givenchy Parad’ Eyes Mascara uyguluyor.

Peki ya kaşlar? Ünlü makyaj artistinin kaş konusundaki tercihi Nars Brow Defining Cream (Tanami tonu).

Son olarak dudakları Borneo renginde Nars Lip Liner ile belirginleştiren Goodwin, daha şeftalimsi bir görünüm için Nars Orgasm Afterglow Lip Balm uyguluyor.