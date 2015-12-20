EMMA STONE’UN YENİ SAÇ RENGİ



Aynı yıl içerisinde saç rengini sık sık değiştiren Emma Stone, mevsim değişikliğinin de etkisiyle olsa gerek, yeni görünümüyle karşımıza çıktı.

Canlı kızıl saçlarına veda eden Oscar ödüllü oyuncu, saçlarını sarıya boyatarak özüne geri döndü. Doğal saç renginin sarı olduğunu bilmeyenlere bir hatırlatma olsun!

Bu ton gözümüze ilk başta biraz soğuk gelse de, ona ferah ve aydınlık bir imaj kattığı da kesin.

Saçlarını, geçtiğimiz yıllarda da sarı renginde kullanan Stone’un bundan sonraki değişimini merakla bekliyoruz.

Sarı saç rengi ve modeli konusunda Emma Stone’dan ilham almak için ise sizi galerimize davet edelim>>



