En Çok Kazanan Moda Bloggerları!

Moda bloggerları çağımızın en ilham veren isimleri arasında. Kolay gibi görünse de sürekli bakımlı ve iyi giyimli görünmek zorunda olmaları unvanlarının en zor yanı. Ancak kazançlarını duyunca bu ufak zorlukların aşılabilir olduğunu düşüneceksiniz!

Alexa Chung

35 yaşındaki İngiliz moda bloggerı, model ve yazar Chung Instagram’da 3,2 milyon takipçiye sahip. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 4,500 dolar.

Leonie Hanne

Alman blogger Leonie Hanne, 1,8 milyon takipçiye sahip. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 5,000 dolar.

Aimee Song

Amerikalı moda ve iç tasarım bloggerı Aimee Song’un ise takipçi sayısı 5,1 milyon. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 7,000 dolar.

Amra Olevic

Karadağ doğumlu Amra Olevic’in takipçi sayısı 5,6 milyon. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 9,000 dolar.

Camila Coelho

Brezilyalı moda- güzellik bloggerı ve Youtuber Camila Coelho Instagram’da 7,6 milyon takipçiye sahip. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 10,750 dolar.

Chiara Ferragni

Ve rekor rakamın sahibi Chiara Ferragni! İtalyan moda bloggerı ve moda tasarımcısı kimliğiyle bilinen Ferragni son yıllarda çocuk sahibi olması ve dillere destan düğünüyle de dikkatleri üzerine çeken isimler arasında oldu. Ferragni’nin takipçi sayısı 15,9 milyon. Her bir sponsorlu gönderiden payına düşen kazanç ise 19,500 dolar!