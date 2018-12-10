Akne ve Sivilce Giderici En İyi Yüz Maskeleri

 

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Akne eğilimli cildin tedavisi söz konusu olduğunda, çoğu zaman günlük cilt bakım ürünleriniz bu konuda yetersiz kalabilir.

Eğer bu konuda ekstra tavsiyeye ihtiyaç duyuyorsanız, güçlü bileşenlerle dolu bir yüz maskesi iyi bir öneri olacak.

Birçok insan yüz maskeleri kullanmayı denemeyi düşünmese de, inflamasyonu sakinleştirip iyileştirme göstermeye uygun olduğu için hızlı sonuçlar yakalamak mümkün.

Tercih ettiğiniz maskeler; kömür, yeşil çay ve bal gibi anti-bakteriyel maddelere sahip olduğunda, sivilceleri daraltırken, fazla yağı ve kiri de yok etmek için adım atar.

Haftada bir veya iki kez yüz maskesi uygulamanız yeterlidir ve yüzünüzde de 30 dakika bekletebilirsiniz.

 En iyi akne kırıcı yüz maskelerini keşfetmek için yazımızı okumaya devam edin.

GlamGlow Supermud Clearing Treatment

Sorunlu ve donuk ciltler için devrim yaratan bir tedavi maskesi.

The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Clay Mask

Bu maske, cildin daha pürüzsüz ve daha net görünmesini sağlayarak fazla sebumu da emmeye yardımcı olmakta.

Dr Jart+ Mask Micro Jet Clearing Solution 

Lekeleri kontrol eden ve eşit olmayan cilt tonunu düzelten ultra ince bir mikrofiber tabaka maskesi.

Sand & Sky Pink Clay Porefining Yüz Maskesi

Pembe kil etkisi!

Cildi arındırır, fazla yağı emer ve gözeneklerin derinliklerinden kirleri çıkarır.

Ole Henrickson Cold Plunge Pore Mask

Gözeneklerin görünümünü anında azaltan, cilt dokusunu pürüzsüzleştiren ve yağı gün boyu kontrol eden detokslayıcı, serinletici bir kil maskesi.

 Mario Badescu Drying Mask

Bu kolloidal kükürt bazlı maske, mevcut sivilceyi ve yağı kurutur, problemli cildin de aydınlatılmasına yardımcı olur.

Mecca Cosmetica Urban Defence Protect & Purify Sheet Mask 

Doğal yağları dengelemek için ideal olan bu repairatif maske, cildin dış tabakasını yoğun bir şekilde nemlendirir ve canlandırır.

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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