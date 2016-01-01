EN PUF MONTLAR BU KIŞ MUDO’DA!



Kış aylarının en sevilen parçaları olan puf montlar, tüm soğukları yumuşacık ve rengarenk geçirmeniz için mağazalarımız ve mudo.com.tr’de yerini aldı! Üstelik, Sonbahar İndirimi artan indirim oranları ile devam ederken fırsatlardan yararlanmanız için sizleri bekliyor…

Kesimden kumaşa…

Farklı vücut tipleri için birden çok kesim, istediğiniz her boyda seçenek ve incesinden kalınına kadar bol çeşitli bir mont koleksiyonu sizlerle… Hem hafta sonu hem de iş kombinlerinize uyum sağlayacak suni kürk detaylı montları da es geçmeyin!

Rengarenk bir kış…

Sezonun en hit renkleri hakiden, kiremite… Ya da klasiklerden vazgeçemeyenler için siyahtan vizona kadar her rengi bulabileceğiniz MUDO’da, ihtiyacınız yoksa bile size kendini sevdirecek bir puf mont bulabilirsiniz!

#ModaGeçerMudoKalır

Mudo Hakkında: Türk hazır giyim ve dekorasyon perakendeciliği sektöründe hizmet veren köklü marka, kuruluş yılı olan 1964’ten bu yana her zaman kalite ve farklılık prensipleri doğrultusunda ilerlemiş, hayata geçirdiği cesur girişimleri ile pek çok hazır giyim markasının doğuşuna öncülük etmiştir. Mudo Collection, Mudo FTS64, Mudo Accessoires ve Mudo Concept markalarını bünyesinde bulunduran Mudo, hazır giyim ve ev dekorasyonu sektöründe kaliteli ve ayrıcalıklı duruşu ile dikkat çekmektedir.



