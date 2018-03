EN ŞAŞIRTICI GİZEM FİLMLERİ

“Hayat nedir?” sorusu başı başına bir gizem olmak birlikte eğer bu kriz tek başına size yetmiyorsa bu gizem filmleri listesi beyninizi derin sorgulamaya itmek için birebir! En iyi 10 gizem filmini sizin için listeledik böylece film sonunda bu şekilde kalabilirsiniz:

1- CLUE

Yayınladığı yıl: 1985

Başroller: Tim Curry, Madeline Kahn ve Christopher Lloyd.

2- THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO

Yayınlandığı yıl: 2011

Başrol: Mara.

3- REAR WINDOW

Yayınlandığı yıl: 1954

Başroller: James Stewart ve Grace Kelly.

4- THE SIXTH SENSE

Yayınlandığı yıl: 1999

Başroller: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, ve Donnie Wahlberg.

5- BLACK SWAN

Yayınlandığı yıl: 2010

Başroller: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey, ve Winona Ryder.

6- REBECCA

Yayınlandığı yıl: 1940

Başroller: Laurence Olivier ve Joan Fontaine

7- INCEPTION

Yayınlandığı yıl: 2010

Başroller: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, ve Michael Caine.

8- GONE GIRL

Yayınlandığı yıl: 2012

Başroller: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, ve Tyler Perry.

9- MEMENTO

Yayınlandığı yıl: 2000

Başroller: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, ve Joe Pantoliano.

10- THE OTHERS

Yayınlandığı yıl: 2001

Başroller: Nicole Kidman ve Fionnula Flanagan.