EN ŞAŞIRTICI GİZEM FİLMLERİ

“Hayat nedir?” sorusu başı başına bir gizem olmak birlikte eğer bu kriz tek başına size yetmiyorsa bu gizem filmleri listesi beyninizi derin sorgulamaya itmek için birebir! En iyi 10 gizem filmini sizin için listeledik böylece film sonunda bu şekilde kalabilirsiniz:
1- CLUE
Yayınladığı yıl: 1985
Başroller: Tim Curry, Madeline Kahn ve Christopher Lloyd.
2- THE GIRL WITH THE DRAGON TATTOO
Yayınlandığı yıl: 2011
Başrol: Mara.
3- REAR WINDOW
Yayınlandığı yıl: 1954
Başroller: James Stewart ve Grace Kelly.
4- THE SIXTH SENSE
Yayınlandığı yıl: 1999
Başroller: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, ve Donnie Wahlberg.
5- BLACK SWAN
Yayınlandığı yıl: 2010
Başroller: Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis, Barbara Hershey, ve Winona Ryder.
6- REBECCA
Yayınlandığı yıl: 1940
Başroller: Laurence Olivier ve Joan Fontaine
7- INCEPTION
Yayınlandığı yıl: 2010
Başroller: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Ellen Page, Tom Hardy, Dileep Rao, Cillian Murphy, Tom Berenger, ve Michael Caine.
8- GONE GIRL
Yayınlandığı yıl: 2012
Başroller: Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, ve Tyler Perry.
9- MEMENTO
Yayınlandığı yıl: 2000
Başroller: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, ve Joe Pantoliano.
10- THE OTHERS
Yayınlandığı yıl: 2001
Başroller: Nicole Kidman ve Fionnula Flanagan.