Eray Doyranlı Luxury Watch&Diamonds’ın Açılışına Yoğun İlgi

Dünyaca ünlü lüks saatler, birbirinden değerli mücevherler ve stil sahibi aksesuarlara ev sahipliği yapan, Nişantaşı’ndaki Eray Doyranlı Luxury Watch & Diamonds mağazası özel bir davetle açıldı. Cemiyet ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı bu özel açılışta, davetliler Eray Doyranlı’nın mağazasına yoğun ilgi gösterdi.

Stil söz konusu olduğunda özellikle de lüks tercihlerde bulunanların vazgeçilmez parçaları olan saatler, aksesuarlar ve mücevherlere, dünyanın en ünlü markalarından oluşan seçkileri ile yepyeni bir soluk kazandıran ünlü iş insanı Eray Doyranlı Nişantaşı’nda açtığı yeni mağazasını çok özel bir davetle tanıttı.





İş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Eray Doyranlı Luxury Watch & Diamonds davetinde, hem açılış, hem de yılbaşının coşkusu keyifli anlarla kutlandı. Esra Türker, Mert Vidinli, Kübra Açıl, Burcu Şendir, Cansen Yeni Kut, Petek Ertüre, Ayşegül Boz, Uğur Karabayır, İrem İşman Karabayır, Fatoş Kabasakal, Cafer Palamut, Bige Çalışkan, Arzu Kunt, Zeynep Madra, Şebnem Ercantürk, Nur Bilen Yavuzer, Yiğit Dikmen, Doğuş Çabakçor, Eda Güzelcik, Aslı Şen, Senem Kuyucuoğlu, Serhan Sokulgan, Çağrı Atakan, Ayşe Özyılmazel gibi davetlilerin yer aldığı organizasyonda, seçkin lezzetleri ile damaklarda iz bırakan ikramlar ve yeni yıl heyecanını taçlandıran ayrıcalıklı süslemeler tam not aldı.





Eray Doyranlı’nın ev sahipliğinde mağazayı gezen ve sergilenen parçaları inceleyen davetliler, yılbaşı hediyeleri için de keyifli tercihlerde bulundular.