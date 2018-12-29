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Erkeklerde Seksi Duran 32 Dövme

Erkeklerde duruşuna bayıldığımız, sizin de sevgilinizin dövme yaptırmayı düşünmesi durumunda önerebileceğiniz 32 seksi dövme fikri…

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Çapa dövmesi

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veya daha küçük bir versiyonu…

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Kelebek dövmesi

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Kuş tüyünü katmazsak olmaz…

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Geometrik figürler

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Mizahi grafik dövmeler

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Hayat mottosu

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Yapraklar

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Özgür ruhu simgeleyen figürler

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Ağaçlar

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Net çizgiler

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Daha ince geometrik figürler

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Çiçekler

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Sürreal çizimler

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Doğa teması

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Nokta çalışması

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Minimal

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Çift çizgi

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Okült öğeler

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İkonik şarkılar

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Kafes

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Kurukafa

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Modern sanat kolajı

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Baş harf

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Numeroloji

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Gerçekçi çizimler

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Üçgen

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Mikro hayvan figürleri

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Harita

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Desen

suydsuı

Pusula

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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