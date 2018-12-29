Erkeklerde Seksi Duran 32 Dövme

Erkeklerde duruşuna bayıldığımız, sizin de sevgilinizin dövme yaptırmayı düşünmesi durumunda önerebileceğiniz 32 seksi dövme fikri…
Çapa dövmesi
veya daha küçük bir versiyonu…
Kelebek dövmesi
Kuş tüyünü katmazsak olmaz…
Geometrik figürler
Mizahi grafik dövmeler
Hayat mottosu
Yapraklar
Özgür ruhu simgeleyen figürler
Ağaçlar
Net çizgiler
Daha ince geometrik figürler
Çiçekler
Sürreal çizimler
Doğa teması
Nokta çalışması
Minimal
Okült öğeler
İkonik şarkılar
Kafes
Kurukafa
Modern sanat kolajı
Baş harf
Numeroloji
Desen
Pusula