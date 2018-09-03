Erkeklerin Seks Sonrası Yaptığı En Garip 9 Şey

Erkeklerin seks öncesi ve ve seks sırasındaki tavırları kadar; seksin sonunda yaptıkları bazı davranışlar da aldığınız tüm zevki yok edebilir. İşte erkeklerin seks sonrası yaptığı en garip 9 şey:

Hala gitmediğinizi görüp hayal kırıklığı yaşaması: Muhtemelen sizi sadece tek gecelik bir ilişki olarak görüyordu.

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Sizin telefonunuzu kurcalaması: Aslında genel olarak herhangi bir telefona bakması bile saçma.

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“Seni seviyorum” demesi: Bu zaman zaman sizi kullandığı anlamına gelebilir.

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Hemen etrafı temizlemeye başlaması: Suçluluk duyuyor olabilir.

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Hiç konuşmaması: İçinizi yiyip bitirebilir bu durum.

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Uyuyakalması: Tabii ki bu kısmen normal bir durum ama hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp horlamaya başladıysa bir şeylerin yanlış gittiğine emin olabilirsiniz.

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Size hemen nasıl olduğunu sorması: Bir ego canavarıyla karşı karşıya olabilir misiniz?

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Sabah ikinci round için teklifte bulunması: Sizin önceliklerinizi hiç soruyor mu?

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Yatak sohbeti yapmaya çalışması: Belli bir saatten sonra, bir sonraki gün işe de gideceğiniz düşünüldüğünde eziyete dönüşebilir.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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