Erkeklerin seks öncesi ve ve seks sırasındaki tavırları kadar; seksin sonunda yaptıkları bazı davranışlar da aldığınız tüm zevki yok edebilir. İşte erkeklerin seks sonrası yaptığı en garip 9 şey:

Hala gitmediğinizi görüp hayal kırıklığı yaşaması: Muhtemelen sizi sadece tek gecelik bir ilişki olarak görüyordu.

Sizin telefonunuzu kurcalaması: Aslında genel olarak herhangi bir telefona bakması bile saçma.

“Seni seviyorum” demesi: Bu zaman zaman sizi kullandığı anlamına gelebilir.

Hemen etrafı temizlemeye başlaması: Suçluluk duyuyor olabilir.

Hiç konuşmaması: İçinizi yiyip bitirebilir bu durum.

Uyuyakalması: Tabii ki bu kısmen normal bir durum ama hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp horlamaya başladıysa bir şeylerin yanlış gittiğine emin olabilirsiniz.

Size hemen nasıl olduğunu sorması: Bir ego canavarıyla karşı karşıya olabilir misiniz?

Sabah ikinci round için teklifte bulunması: Sizin önceliklerinizi hiç soruyor mu?

Yatak sohbeti yapmaya çalışması: Belli bir saatten sonra, bir sonraki gün işe de gideceğiniz düşünüldüğünde eziyete dönüşebilir.