Escada’nın Çok Özel Defilesini Canlı Olarak İzlemeye Ne Dersiniz?

ESCADA markası, bu yıl ilk kez New York Moda Haftası‘nda yer alacak. Cesur ve renkli stili ile dikkat çeken marka; bu defile ile moda arenasındaki 40. yılını da kutlayacak.

Markanın kreatif direktörlüğünü yeni üstlenen Niall Sloan‘ın merakla beklenen ve sıra dışı olduğu tahmin edilen koleksiyonu; sadece bu defile için üretildi.

İlk kez moda severlerle buluştuktan sonra tüm dünyada temsili olarak sınırlı sayıda satışa çıkacak koleksiyon; Pazar günü Park Avenue Armory’de düzenlenen defile ile moda severlerle buluşacak.

Bu defileyi ise aşağıdaki linkten pazar akşamı saat 19.00’da canlı olarak izleyebilirsiniz!

https://www.escada.com/SS19-SHOW/

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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