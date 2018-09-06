Escada’nın Çok Özel Defilesini Canlı Olarak İzlemeye Ne Dersiniz?

ESCADA markası, bu yıl ilk kez New York Moda Haftası‘nda yer alacak. Cesur ve renkli stili ile dikkat çeken marka; bu defile ile moda arenasındaki 40. yılını da kutlayacak.
Markanın kreatif direktörlüğünü yeni üstlenen Niall Sloan‘ın merakla beklenen ve sıra dışı olduğu tahmin edilen koleksiyonu; sadece bu defile için üretildi.
İlk kez moda severlerle buluştuktan sonra tüm dünyada temsili olarak sınırlı sayıda satışa çıkacak koleksiyon; Pazar günü Park Avenue Armory’de düzenlenen defile ile moda severlerle buluşacak.
Bu defileyi ise aşağıdaki linkten pazar akşamı saat 19.00’da canlı olarak izleyebilirsiniz!