Eşitliğin Yaşandığı Bir İlişkiye Giden 10 Adım

İlişki adil olursa, iki taraf da işler rayından çıktığında onu yoluna sokabilmek için çaba sarf edecek kadar ilişkiyi sahiplenir.

Peki, ama eşitliğin yaşandığı bir ilişki için hangi adımlar atılmalı?

1. İlgi

Birbirinizi dinleyin, destek olun ve ilişkiye emek verin.

2.İletişim

Birbirinizin iletişim kurma isteğine cevap verin. İkiniz de duygusal olarak birbirinizi etkiliyorsunuz.

3.Uzlaşma

Bazen birinizin daha baskın olması gereken durumlar olacaktır. Ancak bunun kararı da ortaklaşa verilmeli.

4.Saygı

Duyarlı ve bir takım gibi hareket ettiğiniz ilişkinizde ikiniz de birbirinizi hayran olunacak ve nazik davranılacak kişiler olarak görün.

5.Bireysellik

İkiniz de kendine ait değerleri olan, kendi benliğini koruyabilmiş bireyler olun.

6.Değerler

İlişkide sizin için önemli olanın ne olduğunu belirtin; amaçlarınızı ve ihtiyaçlarınızı açıklamaktan çekinmeyin.

7.Hassasiyet

Zayıflıklarınızı, çelişkilerinizi ve hatalarınızı kabul edin.

8.Adalet

Sorum-lulukların bireyselliklere uygun olarak ve ilişkiyi destekler şekilde bölünmesine dikkat edin.

9.Çözüm

Anlaşmazlığa düştüğünüzde bunu çözmek için çaba sarf edin ve gerekirse tartışmaya ara vererek birbirinizi sakinleştirin.

10.İyilik

Birbirinizin fiziksel, duygusal ve ekonomik iyiliği için hareket edin.

Derleyen: Pınar Şen | Women’s Health Nisan 2017