ESKİ ARKADAŞLARINIZLA GARİP ANLAR YAŞAMADAN İLETİŞİME GEÇMENİN 3 YOLU



Facebook’ta arkadaşsınız fakat yıllardır hiç konuşmadınız. Sosyal medya konusunda uzman üç kişi, nasıl eski arkadaşlarınızla garip anlar yaşamadan, iletişime geçebileceğinizi anlatıyor.

1. Adım: Takip Edin

Kirsti Hadley, 42

GRL PWR Gang’in Kurucusu

“Aradaki buzları eritmek için ikinizin çok tatlı (veya utandıran) bir resmini yollayın ve iletişimi kopardığınız için özür dilemeyin. Böyle olması onların da suçu… Geçmişe değil bugüne odaklanmak her zaman daha eğlenceli. Ve unutmayın; ne kadar hevesli olursanız o kadar az gergin hissedersiniz.”

