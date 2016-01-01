ESTETİKTE YEPYENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR





Kişiye özel uygulamalar ile estetik operasyonlar daha kolay ve acısız!Teknolojinin gelişimi ve değişimi ile birlikte estetik operasyonlarda yeni yöntem ve teknikler daha çok dikkat çekiyor. Tıbbi veriler ışığında kişiye özel tanı ve tespitlerle gerçekleştirilen özel dozlarda yapılan dokunuşlar daha sağlıklı ve doğal sonuçlar doğuruyor.

Yıllardır uygulanan plastik ve kozmetik cerrahi yöntemleri dünyada hızla değişiyor ve gelişiyor. Her gün yeni bir teknik yöntem ve uygulama ile tedavi seçeneklerine yenileri ekleniyor. Ancak yöntemlerin daha kolay ve acısız olması operasyonların daha seri bir şekilde; doğallıktan uzak ve bir örnek olmasına yol açabiliyor.

Yeni trend “bütünsel yüz yaklaşımı”

Bu alanda yurtdışında da verdiği eğitimlerle adından söz ettiren Dr. Burak Başarır ise estetik operasyonun doğru kurgulanması gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Günümüzün estetik trendini “bütünsel yüz yaklaşımı” olarak tanımlayan Başarır, “Bu bağlamda günlük ve sosyal hayatı en az sekteye uğratan tedavi ve yöntemler öne çıkıyor. Burada kişilerin doğru ve detaylı konsültasyon sonucu, ihtiyaçlarını belirlemekte kilit noktası. İhtiyaçlar ışığında gerekli tedavi alternatiflerini ve kombinasyonlarını oluşturmak, zamanlamasını planlamasını yapmak gerekiyor” dedi. Artık tek yönlü veya tek bölgeye yönelik mucizelerden çok kombine edilebilen ve birbirini tamamlayan yöntem ve cihazların ön plana çıktığını anlatan Dr. Burak Başarır, “Ayrıca hizmet alan kişileri, doktorun yeterliliğini ve kullanılan ürün ve yöntemlerin marka ve güvenilirliğini, kalitesini de sorgulamaları, sonrasında karar vermeleri çok önemli” diye konuştu.

Estetikte “tailor made” dönemi

Estetik işlem yaptırmayı düşünen kişilere doğru tedaviyi önermenin ilk koşul olduğunun altını çizen Dr Burak Başarır; “Estetik operasyonlarda kişinin fiziksel özellikleri, yaşı, beklentileri, anatomik yapısı ve var olan sağlık sorunları dikkatlice değerlendirilmeli ve en uygun yöntem seçilmelidir. Operasyonlar tamamen hastaya özgü planlanmalıdır. Bu doğrultuda hastalara doğru tedaviyi sunmak çok önemli. Ben hastalarıma başka amaçla gelseler bile onlar için uygun ve gerçekte ihtiyaçları olan tedavileri öneriyorum” diyerek konu ile ilgili estetik yaptırmayı düşünenleri uyardı. Dr. Başarır, estetikte genel uygulama metodlarından söz edilemeyeceğini ve kişiye özel uygulamalar olması gerektiğini belirterek, “Tamamen tailor made yöntemler kullanılmalı. Kişinin kendi öz yapısına uygun metodlarla çok daha doğal bir görünüm elde etmek mümkün” diye konuştu.

