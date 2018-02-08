ESTETIKTE YÜKSELEN TREND





GENITAL ESTETIK SON ZAMANLARDA EN SIK YAPILAN ESTETIK IŞLEMLER ARASINDA YER ALIYOR. YENI NESIL LAZER CIHAZLARIN GELIŞMESI ILE GERÇEKLEŞTIRILEN OPERASYONLARI JIN. OP. DR. KORKUT ARSLAN ANLATIYOR.

Genital estetik, yeni nesil lazer cihazlarının estetik işlemlerde kullanılmaya başlanması ile popülaritesini artırıyor. Genital estetik adı altında birden fazla işlem yapılabiliyor. En sık uygulananların başında Labioplasti ameliyatı geliyor.

LABIOPLASTI AMELIYATI (IÇ DUDAK ESTETIĞI) Labioplasti yaklaşık 30 dakika süren bir prosedürdür. Labioplasti ameliyatı genellikle lazer ile yapılıyor. Lazerin en büyük avantajı işlem esnasında kanamanın ve ağrının çok az olması ve iyileşmenin daha hızlı olmasıdır. İşlem; lokal veya genel anestezi ile yapılabiliyor. İşlem sonrası hasta hemen taburcu ediliyor ve iki-üç gün içinde normal yaşantısına dönebiliyor.

LAZER VAJINA DARALTMA (LVT-LASER VAGINA TIGHETNING) Lazerin en çok kullanıldığı ve muayenehane şartlarında 10-15 dakika kadar kısa bir sürede uygulanabilen, anestezi gerektirmeyen bir işlemdir.

Vajina genişleme şikâyeti olan tüm hastalara bu işlem uygulanabiliyor. Lazer yardımı ile vajina duvarında kollajen doku uyarılmasını sağlayarak dokudaki artış ile vajinal kanal daraltılıyor. Aynı zamanda vajina daraltma sonrası cinsel hazda da artış olduğu bilimsel olarak kanıtlamıştır. Lazer ile vajina daraltma işlemi sonrası hasta günlük yaşantısına geri dönebiliyor.

LAZER GENITAL BÖLGE RENK AÇMA (LASER VULVAR WHITENING) Lazer ile diğer yapılan işlem de genital bölge renk açma (Laser Vulvar Whitening) prosedürüdür. Bu işlem ortalama 10-15 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor ve işlem esnasında anesteziye gerek duyulmuyor. Bu bölgede renk koyuluğu; genetik faktörler, aşırı kilo, hormonal bozukluklar gibi pek çok nedene bağlı olabiliyor. Lazer ışınları, melanosit hücrelerinin parçalanmasını sağlayarak renk koyuluğuna neden olan melanin yapımını ve salınımını engelleyerek genital bölgede renk açmayı sağlıyor. Tüm bunlara ek olarak lazer ile genital siğil tedavisi, servikal erezyon (rahim ağzı yarası) tedavisi, hymenoplasti (kızlık zarı tamiri), vajinal kuruluk ve idrar kaçırma tedavisi de gerçekleştirilen diğer operasyonlar arasında yer alıyor.

