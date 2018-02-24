ETKİLEYİCİ DUMANLI GÖZ MAKYAJI İÇİN EN İYİ 10 FAR PALETİ



Gri yoğunluklu paletlerden; canlı neon tonlara; bu sezon dumanlı göz makyajınız için oldukça farklı renk seçenekleriniz var! İşte etkileyici dumanlı göz makyajı için en iyi 10 far paleti:

Chanel Les 4 Ombres Multi-Effect Quadra Eyeshadow in Tisse Smoky

Klasik dumanlı tonlara sahip bu 4 parçalık set ile, çok az eforla istediğiniz dumanlı gözlere sahip olabilirsiniz. Cumartesi gecelerine hazırlanırken sadece 5 dakikada etkileyici gözler yaratın.

Urban Decay Naked Smoky Eyeshadow Palette

Yüksek pigmentli bu seti, tüm gün etkisini gösterecek dumanlı göz makyajınızı yaratmak için kullanabilirsiniz.

tarte Tartelette in Bloom Clay Palette

Limitli sayıda üretilen bu set, şimdiden dumanlı göz makyajı sevenler arasında ikonik olmuş durumda.

bh cosmetics Pride + Prejudice + Zombies Eye + Cheek Palette

Jane Austin muhtemelen ünlü romanı Pride and Prejudice’ın bırakın zombi kültürüne etki etmesini; bir far paletine ilham olacağını muhtemelen hiç düşünmemişti. Canlı ve vintage etkiler için ideal.

MAC Eye Shadow X15: Cool Neutral

Soğuk olmak üzere 15 farklı tona sahip bu palet ile aydınlık bir dumanlı göz makyajı elde edeceksiniz.

NARSissist Matte/Shimmer Eyeshadow Palette

Eğer geceye göz makyajınızla damga vurmak istiyorsanız, bu paleti mutlaka edinmeniz gerek! Mat ve simli tonlarıyla rockstar etkisi de cabası.

Too Faced Chocolate Bon Bons Eye Shadow Collection

Çikolataya benzeyen bir palet mi? Evet, lütfen! Aynı zamanda çikolata gibi kokan bu palet 16 farklı tonu ve güçlü pigmentleriyle favorimiz.

Bobbi Brown Nude On Nude Eye Palette

Eğer tercihiniz soğuk griler yerine sıcak toprak tonlarıysa; bu geniş toprak tonları yelpazesine sahip palet tam size göre!

MAKE UP FOR EVER Artist Shadows — Spring Flower Rebellious Flowers

Yaz ve bahar ayları demek, artık dumanlı göz makyajı denince sadece gri ve siyah tonları düşünmemeniz gerekiyor demek. İstediğiniz canlı renklerden de dumanlı görünüm yaratabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey bu rengarenk palet. Şampanya rengi + sıcak pembe + lavanta tonundan yaratacağınız mükemmel dumanlı makyajı hiç düşündünüz mü?

butter LONDON Night Shift Smoke Stick Duo

Paletlerle uğraşmak istemeyenler için de tabii ki çözümümüz hazır: Duo stickler! Bir yönüyle krem far uygularken, diğer yönüyle dağıtıp dumanlı bir görüntü elde etmenizi sağlayan bu stick ile profesyonel bir görüntü elde edeceğiniz kesin.

