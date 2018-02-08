ETKİLİ VE UYGUN FİYATLI EN İYİ CONCEALER ÖNERİLERİ





Concealer söz konusu olduğunda; çok sık kullanıyorsanız uygun fiyatlı bir ürün bulmanın önemi daha da artıyor. Ancak sadece fiyat değil; yapısı, kalıcılığı ve kapatıcılığı da oldukça önemli bir hal alıyor. İşte etkili ve uygun fiyatlı concealer önerileri:

Rimmel Wake Me Up Concealer

Concealer söz konusu olunca en çok satılanlardan biri olan bu ürün; içeriğindeki c vitamini sayesinde cilde aydınlık katarken nemlendirme etkisi de sağlıyor.

Nyx Concealer Wand

Renk skalası ve çok kalın yapısı olmamasına rağmen kapatıcılığının yüksek olmasıyla; problemli ciltlerin de favorisi.

E.l.f. Cosmetics Complete Coverage Concealer

Özellikle bronz tenler için çok uygun olan bu üründe; pek çok renk seçeneği mevcut.

Maybelline Better Skin Concealer

Cildinize ışıltı da katan bu ürün; mutlaka makyaj çantanızda olması gerekenlerden.

L’Oreal Paris True Match Concealer

İçeriğindeki kafein sayesinde; uykusuz bir gecenin izlerini göz altlarınızdan silebilecek özellikteki bu concealer aynı zamanda ciltle çok kolay uyum sağlamasıyla da favorimiz.

