Evlilikte Mastürbasyon Normal Mi?

Çiftlerin konuşmaktan en çok kaçındıkları sorunların başında, evlilikte partnerin çok fazla mastürbasyon yapması yatıyor. Bu durum, eşin kendisini yetersiz hissetmesine ya da daha pek çok farklı şekilde düşünmesine neden olabilir. Ancak bu tür uygulamaları yargılamak, evlilik içerisinde kendi kendine doyumu sağlıksız bir tutum olarak sınıflandırmak yanlış.

Tüm bunları bir kenara bırakacak olursanız, gerçek şu ki mastürbasyon sağlıklı bir şeydir. Kişinin kendisini, ihtiyaçlarını bilmesi ve bunu karşılayabilmesi oldukça normaldir. Ayrıca, kendi kendini tatmin yoluyla kadında cinsel duyarlılığın ve cinsel arzunun arttığı, uzmanlarca da desteklenmektedir.

Aynı zamanda kendisini tanıyan ve uyarabilmeyi başaran insan, yatak odasında partnerine de aynı zevkleri yaşatabilecektir. Ayrıca mastürbasyon, çiftlerin yatak odasında birbirlerini uyarma amaçlı yaptıkları bir fantezi olarak da uygulanabilir.

Ancak her şey gibi bunun da bir sınırı olmalıdır. Partnerinizin çok sık mastürbasyon yapmaya başlaması aranızda soğukluğa sebep olabilir.

Mastürbasyonun neden olduğu yorgunluk cinsel hayatınızın sekteye uğratabilir. Ayrıca fazla mastürbasyonla birlikte hızlı bir şekilde orgazmı hedefleyen partneriniz, erken boşalmaya programlanabilir.

Eğer mastürbasyon cinsel ilişkinin yerini alıyorsa bunu sorgulamak gerekir. Çünkü bu durum, çiftlerin kuvvetli bir cinsel yakınlıktan kaçındıklarını gösterir. Bu kaçınmaya neden olan tehdit edici, rahatsız edici bir şeylerin olduğu anlamına gelir. Bu nedenle onun ne olduğunu anlamak ve çiftlerin birbirleriyle yakın ilişkiyi kurmalarını sağlayacak bir ortam bulmak gerekir.