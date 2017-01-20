EYLÜL AYININ BURÇLAR AÇISINDAN EN ÖNEMLİ TARİHLERİ



Astrolog Şebnem Ekşib, burçlar açısından Eylül ayının en önemli tarihlerini paylaşıyor.

6 Eylül’de tutulma derecesindeki Merkür’ün de işin içinde olacağı hayli sert bir Dolunay’ımız var. Vedik Astrolojiye göre Kova burcunda gerçekleşecek olan Dolunay, Kova ve Aslan burçları için etkili olacak. Doğal afetler adına Dolunay civarında tetiklenme enerjisi yüksek durmakta.

Merkür tutulma derecesindeyken gerçekleşecek olan Dolunay iç karışıklıklar, komşu ülkelerdeki gerginlikler, doğal afetler, yangın ve benzeri durumları harekete geçirebilir. Kova ve Aslan burçları için önemli olacak bu Dolunay bireysel alanlarda bilhassa bu iki burç için önemli bir gelişme ve uğraştıkları konularda sonuç alma verebilir. Ülke ve dünya gündemi açısından ise sert gelişmeler söz konusu olabilir.



