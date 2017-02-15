!F YARIN KAPSAMINDA SANAL GERÇEKLİK VE İNTERAKTİF HİKAYELER SERGİSİ



16 Şubat’ta başlayan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yarın kapsamında gerçekleşecek Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisinin resmi sponsoru Samsung Electronics Türkiye, sinemaseverleri Samsung Gear VR deneyimi ile büyülü bir dünyaya davet ediyor.

İstanbul- 16 Şubat 2017- 16 Şubat’ta başlayan !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin yeni bölümü !f Yarın kapsamında gerçekleşecek Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisinin resmi sponsoru Samsung Electronics Türkiye, aralarında Samsung Gear VR ile deneyimlenen bir çok işin de bulunduğu sergide seyircileri sanal gerçekliğin heyecan verici ve baş döndürücü dünyası ile buluşturuyor.

17-26 Şubat tarihlerinde Bomontiada, Alt Sanat Mekânı’nda deneyimlenecek Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler sergisi kapsamında ziyaretçiler, son yılların en fazla ses getiren 13 filmin bir çoğunu Samsung Gear VR deneyimi ile ücretsiz olarak izleyebilecek.

Son yılların en ses getiren filmleri

Küratörlüğünü yönetmen ve sanal gerçeklik dünyasının yön belirleyici merkezlerinden MIT Media Lab araştırmacılarından Deniz Tortum’un üstlendiği Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi’nde son yılların en iddialı eserleri bir araya geliyor.

Sinemaseverler !f Yarın Sanal Gerçeklik ve İnteraktif Hikâyeler Sergisi kapsamında Samsung Gear VR aracılığıyla;

Ben, Philip ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yaratıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek.

ile bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in suretinin kullanarak yaratıldığı Phil adlı “Android”in gözünden geleceğe bakabilecek. Felluce Kus ̧atması ile Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimini yaşayabilecek.

ile Felluce’de sokaklarında çekilmiş ilk 360 derece VR deneyimini yaşayabilecek. Göçebeler ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek.

ile göçebe toplulukların günlük yaşamlarına tanıklık edebilecek. Hayvanları n G ö zü nden ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek.

ile ormandaki 4 farklı canlı türünün gözünden ormanları keşfedebilecek. 6×9 ile bir tecrit hücresine girip, tecritin sebep olduğu psikolojiyi anlayabilecek.

Ayrıntılı bilgi için: www.ifistanbul.com

