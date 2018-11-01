Fahriye Evcen Bebeğiyle İlgili İlk Kez Konuştu

 

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bebek bekledikleri haberlerinin üzerine ilk kez konuştu.

Mutluyuz heyecanlıyız, tarifsiz çok güzel bir duygu.

Açıklamasını yapan üç buçuk aylık hamile olan Fahriye Evcen, bebeğinin cinsiyetinin henüz belli olmadığını da belirtti.

Arnavutköy’de yedikleri akşam yemeğinden sonra magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan ünlü çift açıklamalarını şöyle sürdürdü;

Tabii ki bazı hassasiyetler oluyor, her hamilelikte olduğu gibi ama her şey doğalında nasılsa öyle ilerliyoruz.

Hamilelik sürecinde kimseden bir tavsiye elmadığını belirten Fahriye Evcen, “Zaten her şeyi hissediyorsun, kitap da okumuyorum” şeklinde konuştu.

 

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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