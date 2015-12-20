FAHRİYE EVCEN VE BURAK ÖZÇİVİT NİŞANLANDI!





Uzun süredir mutlu bir birliktelikleri olan, en beğenilen çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, geçtiğimiz gün Almanya’da nişanlandı!

Aralık ayında Fahriye Evcen’e dizlerinin üstüne evlilik teklif eden Burak Özçivit; Evcen’i ailesinden istemek için Almanya’ya gitti. Ünlü oyuncular, Evcen’in ailesinin yaşadığı Almanya’nın Solingen kentine gitmek için rol aldıkları ‘Ölene Kadar’ ve ‘Kara Sevda’ dizilerinin setinden izin aldı.

İsteme merasimi sonrasında nişan yüzüklerini takan çiftin; önümüzdeki Haziran ayında ise düğün planladığı konuşuluyor.

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