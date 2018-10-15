Fahriye Evcen’in Hamilelik Kararları

Üç aylık hamile olan Fahriye Evcen’in bu süreç için belirlediği özel kurallar konuşuluyor.

Gözler, bebeklerine kavuşmak için geri sayımda olan ünlü çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in üzerinde.

Attıkları her adımla radarda olan ünlü çiftin şimdi de dünyaya gelecek bebekleriyle ilgili aldıkları kararlar ortaya çıktı.

Milliyet Gazetesi’nde Sercan Kısmet’in yaptığı habere göre Fahriye Evcen’in bu süreçte dışarıdan verilen yemek siparişlerine son verip, ev yapımı sağlıklı yemekler tercih etmek istediği ilk konulardan biri.

Ünlü oyuncunun artan koku hassasiyetine önlem olarak ise evde parfüm ve kolonyayı yasakladığı söyleniyor.

Burak Özçivit ise bu süreçte eşini yalnız bırakmamak için yurt dışı gezilerini iptal etmeyi tercih etti.