Fara: Bel Çantasının En Modern Hali

90’ların sokak stilinin ikonik sembolü olan bel çantası; Bera’nın modern formları ve minimal çizgileri bir araya getirdiği Fara modeliyle spor şıklığın demirbaş aksesuarı oluyor!

Yüksek kalite el işçiliğinin, eşsiz zanaatkar dokunuşların ve hakiki derinin mükemmel uyumunun hakim olduğu zamansız koleksiyonlarıyla moda severlerin beğenisini kazanan Bera; yeni sezonda öne çıkardığı Fara modeli bel çantasıyla farklılık arayanların radarına takılıyor.

Mini ve çarpıcı!

Çantanın bir kadının en önemli aksesuarı olduğunu düşünen ve piyasaya çıktığı ilk günden beri zarif modelleriyle tüm stillerin tamamlayıcısı haline gelen Bera; yeni sezonda öne çıkardığı minik ama işlevsel çantalarıyla moda dünyasının dikkatini çekiyor.

Bera; yeni koleksiyonuna hakim olan renklerini, bir kadının gardrobunda olmazsa olmaz renklerle tamamlıyor ve zamansız parçalarıyla güçlü stillerin ana karakteri haline geliyor. Siyah, nude, taba, yeşil ve turuncunun eğlenceli renk oyunlarıyla bir araya geldiği mini bel çantasıyla stil ikonlarının imza parçası oluyor.

İlk olarak Burcu Esmersoy’un Coachella stiline eşlik eden ve festival şıklığının tamamlayıcısı olan Fara; geçtiğimiz günlerde de Yasemin Özilhan’ın kusursuz stiline eşlik ederek ‘en ikonik bel çantası’ olarak moda severlere göz kırptı.