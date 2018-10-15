Favoriniz Olan En İyi Kadın Oyuncu Hangi İsim?

 

Like
Tweet
Pin it
+1
Paylaş
Paylaş

Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Kadın Oyuncu” kategorisinde yarışan isimlerden favoriniz hangisi?

Like
Pin it
Tweet
+1
Paylaş
Paylaş

İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

Bunlar da hoşunuza gidebilir

  • @kensingtonroyal, Meghan Markle ve Prens Harry’nin ilk bebeklerini beklediklerini duyurdu.💕👶🏻 #marieclairetr #meghanmarkle #princeharry #royalbaby
    5
  • “Bu bir rüya. Her şeyin bu denli güzel olacağını ben de tahmin edemezdim.” ✨ #SerenaySarıkaya #marieclairetr #bakmaoku #serenayxmaviicon @serenayss @handetokmak Röportaj: @gozdeeyibilir Fotoğraflar: @koraybirand Moda Editörü: @ceylanatinc Saç: @ibrahimzengin Makyaj: @elcinmutlu_ Makyaj Asistanı: @bediraydinn Prodüksiyon Amiri: @gunkutaltun Moda Editörü Asistanları: @atahankucukatalay, @aydinsiila Fotoğrafçı Asistanları: @sonertunca, @mertabedan @baristeksan Video: @aytekerdem @semihergunn
    11
  • Pazar ruhu☕️💤 #marieclairetr #caradelevingne #poppydelevingne #sundaymood
    2
  • Hafta sonu için stil ilhamımızı Milano sokaklarından alıyoruz.🧡 📸: @stylemilkshake #streetstyle #ootd #saturdaynight #marieclairetr
    4
  • Herkese keyifli hafta sonları 💪🏻🧘🏼‍♀️♥️ #marieclairetr #saturdaymorning #karliekloss #goodmorning #weekend 📸: @karliekloss
    0
  • Mutluluklar! Prenses Eugenie ve Jack Brooksman.💜 #princesseugenie #jackbrooksman #royalwedding #kensingtonpalace
    4
Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için